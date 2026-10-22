Santiago-Pontones (Jaén) debate los retos y el futuro de la ganadería extensiva y el cordero segureño ecológico

Apertura de las jornadas - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANTIAGO-PONTONES (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

Santiago-Pontones (Jaén) acoge desde este jueves las Jornadas Técnicas del Cordero Segureño Ecológico, un encuentro enmarcado en la Feria Ganadera de Pontones que tiene como objetivo debatir y analizar las potencialidades, retos y reivindicaciones de la ganadería extensiva en la comarca segureña.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Erik Domínguez, ha participado en el acto de apertura de estas jornadas junto al presidente de COAG Jaén, Antonio Punzano; el presidente del SAT Sierra de Segura, Pedro José Soria; y el presidente de Pastos de Pontones, Emilio de la Cruz.

Durante su intervención, Domínguez ha aplaudido los pasos firmes que ha dado el sector en los últimos años, logrando "no solo dar visibilidad a su trabajo, sino conseguir que una profesión que antes estaba en riesgo, hoy en día, de la mano de las administraciones, sea una profesión no solo de presente sino también de futuro".

Uno de los puntos clave señalados por el delegado del Gobierno para garantizar la viabilidad de esta actividad tradicional en la comarca es el relevo generacional. Domínguez ha destacado que Santiago-Pontones lidera este proceso con la incorporación de más de 70 jóvenes al sector ganadero, un paso adelante que consolida a la ganadería extensiva y al cordero ecológico como "santo y seña de estos municipios".

"La situación invita al optimismo, pero hoy estamos aquí no solo para escuchar sus avances, sino también para seguir conociendo sus retos y reivindicaciones", ha explicado el delegado, que también se ha referido al alto contenido técnico, comercial y promocional de este foro de debate.

Las jornadas técnicas, que se desarrollarán hasta el próximo sábado en Santiago de la Espada, servirán de escenario para analizar asuntos de máxima actualidad para los profesionales del campo.

Entre los principales temas de las ponencias y mesas de debate destacan la aportación de la ganadería extensiva a la conservación de los espacios naturales, el encaje y la adaptación del sector a las exigencias de la nueva Política Agrícola Común (PAC), así como la salud y el bienestar en el sector ganadero.