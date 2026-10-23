Sanz lamenta que el narcotráfico está pasando a ser "problema estructural" en Andalucía por la "dejación" del Gobierno

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, atiende a los medios en Granada. - ALEX CÁMARA/EUROPA PRESS

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha advertido este viernes de que el narcotráfico se está convirtiendo en un "problema estructural" en la comunidad autónoma por la "dejación" de funciones y la "irresponsabilidad" en la que, a su juicio, está incurriendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así lo ha señalado el consejero andaluz de Presidencia en una atención a medios en Granada, y a preguntas de los periodistas después de que, según ha lamentado, este pasado jueves una 'narcolancha' embistiera a una patrullera de la Guardia Civil en la desembocadura del río Guadalquivir provocando heridas a varios agentes del instituto armado.

Al hilo de este suceso, el consejero ha lamentado "profundamente, una vez más", el "abandono y la falta de medios que sufren la Guardia Civil y los cuerpos de seguridad" --Policía Nacional, Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera, además de "funcionarios de prisiones", según ha enumerado Antonio Sanz--, y ha considerado que "no se puede mirar para otro lado" y "no se puede hacer dejación de responsabilidades como está haciendo el Gobierno de Sánchez".

"Esa irresponsabilidad, en definitiva, del Gobierno de Sánchez, que mira para otro lado y hace dejación de funciones, está llevando a que el narcotráfico cada día se convierta más en un problema estructural de Andalucía", ha advertido el vicepresidente, quien en esa línea ha comentado que el problema comenzó afectando a "una zona específica" como era la del Estrecho de Gibraltar, pero "se ha extendido a todas las provincias, a toda la costa, y también a ríos como el Guadalquivir, que es donde se produjeron los hechos" de este pasado jueves.

MEDIDAS PARA "PROTEGER Y APOYAR" A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Sanz ha aseverado que "esto tiene que acabar", y "es obligatorio que se reaccione apoyando y dotando de más medios" a los "cuerpos de seguridad en la lucha contra el narcotráfico", algo que, según ha agregado, "también pasa por proteger y apoyar a los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

En ese punto, el consejero se ha preguntado "qué tiene que pasar en este país" y "en Andalucía" concretamente, "en la lucha contra el narcotráfico", en la que "ya ha fallecido un número importante de efectivos de la Guardia Civil, la Policía o de Vigilancia Aduanera, para que se declare profesión de riesgo" la de la Policía y la Guardia Civil.

Antonio Sanz ha considerado que "ha llegado la hora de acabar con ese abandono, con esa falta de respeto y de apoyo que el Gobierno de Sánchez está teniendo con nuestros cuerpos de seguridad".

Además, ha llamado la atención acerca de que "han pasado dos meses desde que el presidente de la Junta de Andalucía", Juanma Moreno, "envió una carta" al del Gobierno, Pedro Sánchez, "pidiendo la reactivación urgente de la unidad especializada OCON-Sur, que, de manera sorpresiva, quedó anulada" por el Ministerio del Interior pese a ser "una unidad de extraordinaria trayectoria y la iniciativa más importante que se ha tomado para una lucha integral y global contra el narcotráfico", según ha puesto de relieve Antonio Sanz.

"Dos meses después, Sánchez no ha hecho nada ni ha contestado esa carta", ha lamentado Antonio Sanz, que ha criticado así que el presidente del Gobierno "sigue abandonando a su suerte" a los cuerpos y fuerzas de seguridad, y "tampoco se reacciona en la creación de órganos judiciales especializados en la lucha contra el narcotráfico".

EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ "YA NO VA A REACCIONAR"

El consejero ha dado por hecho que el Ejecutivo de Sánchez "ya no va a reaccionar" porque "le quedan pocos días", y se ha declarado "convencido" de que "el futuro Gobierno de España" que se conforme tras las elecciones generales del 29 de noviembre tendrá "un compromiso claro a favor de los cuerpos y fuerzas" de seguridad del Estado, de "una Guardia Civil, una Policía que necesitan más medios, nuevas normas, reformas importantes como la Ley de Cuerpos y Fuerzas del Estado para dar protección y seguridad a los intervinientes en la lucha contra el narcotráfico", ha abundado.

Al hilo, Antonio Sanz ha advertido de que el narcotráfico utiliza actualmente "armas de guerra, 'narcolanchas' con unas dimensiones" que contrastan con las 'zodiac' con las que tienen que ir los "guardias civiles en la mayoría de las ocasiones", y ha agregado que dichos agentes "no pueden hacer uso de sus armas para defenderse porque la ley no les protege, les culpabiliza".

En esa línea, el consejero ha subrayado que, "en otros países de Europa, está modificada la norma para que se proteja y se dé seguridad a los cuerpos de seguridad", mientras que en España "existe lo contrario", es decir, "desprotección y abandono", según ha lamentado Antonio Sanz antes de insistir en aseverar que "ha llegado la hora de actuar, y desde luego de reaccionar", según ha zanjado.