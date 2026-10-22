Sanz vincula la condena a UGT-A a devolver 18 millones a la Junta a "la manera de entender el diálogo social" del PSOE-A

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, interviene desde su escaño en la segunda sesión del Pleno del Parlamento andaluz. A 22 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), ha vinculado este jueves a la "manera de entender el diálogo social" del PSOE-A la condena que ha recibido el sindicato UGT-A, que le obliga a reintegrar a la administración autonómica más de 18 millones de euros recibidos en subvenciones para la formación de desempleados en la anterior etapa de gobierno socialista en la comunidad.

A esta sentencia ha aludido el consejero de Presidencia durante su respuesta a una pregunta que sobre el diálogo social le ha trasladado el diputado del PSOE-A Mario Jiménez en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento.

Esta semana se ha conocido que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por UGT Andalucía por la condena que le obligaba al reintegro de 18.319.183,71 euros a la Junta de Andalucía, en relación con presuntas irregularidades en subvenciones para la formación de desempleados.

En este contexto se ha producido el debate entre Antonio Sanz y Mario Jiménez, quien ha advertido al también consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias que "cuando el fascismo emboscado se acerca a las instituciones, siempre actúan de la misma manera", con "censura, debilitamiento del control constitucional y democrático de los gobiernos", y con ataques "a la clase trabajadora".

Dicho esto, ha acusado al Gobierno andaluz de estar "intentando debilitar a los sindicatos porque se lo han pedido los extremistas de Vox", y "ustedes --en alusión a los 'populares'-- lo han entregado", le ha espetado Mario Jiménez a Antonio Sanz, al que ha afeado haber "sacrificado el diálogo social" y "el respeto a la concertación social, que es un bien estatutario".

El diputado socialista ha enmarcado el modo de proceder del actual Gobierno de PP-A y Vox en "la misma senda del fascismo dulce a la que estamos acostumbrados allí donde la extrema derecha en todo el mundo está acercándose a las instituciones", y ha incidido en advertir que dichos partidos "no quieren sindicatos fuertes porque quieren asfixiar a la clase trabajadora" y "trabajadores amedrentados".

SANZ INSTA A MARIO JIMÉNEZ (PSOE-A) A "ACTUALIZARSE"

Antonio Sanz ha replicado a Mario Jiménez tachando de "arcaico" al Grupo Socialista e instando al diputado a "actualizarse", así como le ha espetado que "su manera de entender el diálogo social es la sentencia que ha tenido que recibir UGT por la manera que ustedes --en referencia a los socialistas-- entendían el diálogo social".

"Dieciocho millones de euros que tiene que devolver" UGT-A a la Junta, le ha recordado el vicepresidente primero de la Junta al diputado socialista, a quien también ha reprochado que los anteriores gobiernos andaluces del PSOE-A estuvieron "40 años sin cumplir" el Estatuto de Autonomía al no aprobar la "Ley de Participación Institucional de los agentes económicos y sociales" que "ha tenido que ser un Gobierno del Partido Popular quien apruebe" en Andalucía.

Además, el vicepresidente ha presumido de que el Gobierno de Juanma Moreno ha suscrito "cuatro acuerdos de diálogo social", que se han traducido en "10.000 millones de euros en beneficio de los andaluces" con "medidas económicas, sociales y de impulso económico a esta tierra". "Justo lo que ustedes no sabían hacer y eran incapaces de desarrollar en Andalucía, un diálogo social productivo que generara economía, empleo, productividad", ha reprochado Sanz al representante socialista antes de aseverar que "hoy Andalucía crece, y lo hace como nunca", y de reivindicar el diálogo social como "una senda positiva" y vincularlo a la "paz social".

Sanz ha concluido advirtiendo al diputado del PSOE-A de que, "con su discurso de confrontación, guerracivilista", los socialistas "están en el siglo XIX", y "por eso van a seguir en la oposición, ahora en España y ahora en Andalucía", ha zanjado el consejero en su réplica al parlamentario socialista.