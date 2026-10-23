El SAS autoriza a 15 pacientes con Piel de Mariposa el medicamento que les "mejora sustancialmente" la vida

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en declaraciones a los medios en Granada. - ALEX CAMARA / EUROPA PRESS

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado este viernes que son ya 15 las solicitudes aprobadas para administrar a pacientes con Piel de Mariposa el medicamento Vyjuvek, cuya aplicación "mejora sustancialmente" la vida a los enfermos que ya lo están recibiendo.

En declaraciones a los medios en Granada, Sanz ha valorado la administración de este medicamento pese al "elevadísimo precio" del mismo, que está siendo asumido "a pulmón" por el Gobierno andaluz. En este punto, el vicepresidente primero y consejero de Sanidad ha vuelto a afear al Ministerio de Sanidad que se haya "negado" a sufragarlo pese a la "mejoría" que muestran los pacientes.

Andalucía lleva haciendo desde "hace meses" un "esfuerzo" por atender a las personas con enfermedades raras, y de manera muy especial y directa a las personas que sufren lo que se conoce como Piel de Mariposa. Desde que se ha empezado a administrar Vyjuvek, "incluso se están produciendo cierres de llagas y se reduce el dolor", ha enfatizado Antonio Sanz, que ha calificado de "increíble" el hecho de que el Gobierno de España "se haya negado a financiarlo".