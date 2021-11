Satse exige a los políticos "respeto" a la sanidad y sus profesionales y negociar presupuestos "hasta el último momento"

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía ha exigido públicamente a los partidos que configuran el arco parlamentario andaluz que "respeten" las necesidades de la sanidad pública y las de los profesionales que la hacen viable cada día.

La sanidad pública andaluza, continúa la organización sindical, "no puede permitirse el lujo de no recibir la inyección presupuestaria adicional para 2022, prevista en los presupuestos de la Junta de Andalucía y que caerán en el olvido si dichos presupuestos no son aprobados esta misma semana en el Parlamento andaluz".

Así, Satse afirma a través de un comunicado, que los partidos políticos "no tienen derecho a hurtar a los andaluces que su sanidad pública sea fortalecida presupuestariamente, para acometer reformas y crecimiento en infraestructuras, reducir lista de espera, fortalecer la atención primaria, eliminar las demoras de atención en los centros de salud y las urgencias hospitalarias, agilizar las pruebas diagnósticas y también como no, mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad andaluza".

"No es de recibo --asevera Satse-- que los mismos que han aplaudido a los ciudadanos andaluces por su ejemplar comportamiento durante dos años de pandemia y también a los profesionales por su abnegada lucha contra el virus Covid-19, perdiendo muchos de ellos la vida, esta pudiera ser su mediocre y despreciable respuesta hacía ciudadanos y profesionales, robándoles las mejoras que permiten el crecimiento presupuestario de los 1.100 millones de euros adicionales al presupuesto de 2021".

Desde luego si esto ocurre, afirma, los andaluces "no merecen unos políticos de vuelo corto y nivel ramplón como representantes democráticos cuyo principal y único objetivo debería ser mejorar la vida de ocho millones de andaluces, lo cual cobra especial relevancia cuando se trata de mejorar la salud y proteger la propia vida".

Satse considera una "necesidad que hasta el último momento los políticos andaluces negocien con enmiendas parciales los presupuestos de 2022", posibilitando su aprobación y con ello el incremento presupuestario de 1.100 millones de euros para la sanidad andaluza respecto de los presupuestos de 2021.

Lo contrario, a su juicio, "daría una pésima y preocupante impresión" de quienes ocupan el parlamento andaluz, "más preocupados, de ser así, de mantener su posición y supervivencia política personal y partidista que de trabajar por quienes les votaron y confían en su responsabilidad y honestidad política".

Finaliza Satse aseverando que el comportamiento de cada grupo político para permitir o no la aprobación de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022 y con ello asegurar o no el incremento presupuestario de 1.100 millones de euros en sanidad, "ha de ser conocido con detalle por los ocho millones de andaluces y también por los más de 125.000 profesionales de la sanidad pública andaluza, y a ello desde luego contribuirá decididamente Satse como primer sindicato de la sanidad andaluza".