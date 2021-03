Save the Children alerta de que la pandemia "agudiza" la brecha laboral entre hombres y mujeres en Andalucía

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Save the Children, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, expresa su preocupación ante el impacto que la pandemia de la Covid-19 está teniendo en la

desigualdad laboral entre hombres y mujeres en Andalucía. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2020, a finales de ese año la tasa de paro de las mujeres en Andalucía era del 27,3%, ocho puntos porcentuales más que la de los hombres (19%).

A nivel nacional era del 18,39% en las mujeres frente al 14,39% en los hombres.

La organización expresa también su preocupación ante el impacto que la pandemia está teniendo en el avance hacia la plenitud de derechos de las niñas, tanto en Andalucía, España como a nivel global. Asimismo, a través de un comunicado, insta a que se lleven a cabo en todos los niveles acciones enfocadas específicamente a reactivar el camino hacia la igualdad de las niñas y las adolescentes.

Por otro lado, la organización calcula que la pandemia "ha aumentado el riesgo de pobreza" en las familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por una mujer, hasta alcanzar el 48% a nivel nacional. Así lo recoge la organización en su informe 'Infancia en reconstrucción'. A nivel andaluz, según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE 2020, el 56% de las familias monomarentales andaluzas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión si seguimos el umbral de pobreza relativa de Andalucía, y el 64,4% si se utiliza el umbral de pobreza relativa de España.

Por último, la organización de infancia lamenta que durante el estado de alarma en España las peticiones de asistencia a víctimas de violencia de género se elevaron a 29.700, un 57,9% más que el año anterior, según los datos del Ministerio de Igualdad.

A NIVEL GLOBAL

La organización señal que es testigo de cómo las consecuencias socioeconómicas de la pandemia afectan en mayor medida a las mujeres y las niñas. En el último año, cerca de 500.000 niñas más de lo calculado con anterioridad a la pandemia han corrido el riesgo de ser obligadas a contraer matrimonio, así como hasta un millón más habrían quedado embarazadas. Son estimaciones de Save the Children recogidas en su informe The Global Gilrlhood Report 2020. How Covid-19 is putting progress in peril (Informe Mundial sobre las Niñas 2020. La Covid-19 pone en peligro los avances logrados).

En ese mismo análisis se advierte de que hasta 2,5 millones de niñas más serán obligadas a casarse en los próximos cinco años. Junto con los 58,4 millones de matrimonios forzosos en niñas que tienen lugar de promedio cada lustro, la prospección señala que en 2025 se alcanzará la cifra de 61 millones de este tipo de uniones.

Save the Children muestra también su profunda preocupación ante el hecho de que la Covid- 19 pueda llevar a que dos millones de niñas más sufran mutilación genital femenina en todo el mundo, según el Fondo de Población para Naciones Unidas (Unfpa).

De forma paralela, apunta que el riesgo ante el abandono escolar derivado de la crisis económica global lleva a que las niñas dejen sus estudios, aumentando, según Save the Children, con ello su mayor vulnerabilidad durante el resto de su vida. La Unesco ya alertó a finales de 2020 que 11,2 millones de niñas y adolescentes corrían el riesgo de no volver a la escuela por el impacto en sus vidas provocado por la pandemia.

"La Covid-19 ha paralizado nuestras vidas en muchos sentidos.

La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, también se ha visto afectada. Los avances conseguidos durante décadas de mucho esfuerzo a nivel global se están resintiendo, pero no podemos perder ni un minuto en retomar, con más fuerza si cabe, la ingente tarea de lograr que las mujeres y las niñas no estemos más expuestas a la violencia, la discriminación o la pobreza", subraya la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.