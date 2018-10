Sebastián Pérez (PP) anuncia un programa "transgresor" a la Alcaldía de Granada tras unos 500 encuentros con colectivos

Publicado 28/09/2018 15:05:13 CET

GRANADA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Granada, Sebastián Pérez, ha avanzado que su programa electoral será "transgresor" y que sus grandes líneas se apreciarán a "largo plazo", tras mantener su formación unos 500 encuentros con colectivos de la ciudad, y ha incidido en que no quiere ser "el alcalde de los selfies, de las portadas de periódico o los titulares".

En rueda de prensa, Pérez ha considerado que los años de "gestión tripartita" en el Ayuntamiento de Granada han sido "un fracaso estrepitoso" que han llevado a la ciudad al "desánimo", y que "no hay nada que pueda presentar el todavía alcalde de entidad, de envergadura, de rigor, ni de seriedad", ha señalado en referencia a Francisco Cuenca (PSOE).

El dirigente del PP ha presentado la iniciativa de participación ciudadana Plaza Popular, que ha explicado que será "la mayor consulta popular que se ha hecho en la ciudad de Granada", tras el trabajo del grupo municipal, orgánico y el realizado por las distintas vicesecretarías del partido en los encuentros mantenidos con colectivos.

Pérez ha señalado que no quiere "el cortoplacismo de la política", y que Plaza Popular se configurará como "un proyecto participativo y cercano", en que la ciudadanía podrá contactar "bien mediante teléfono, correo electrónico, redes sociales o desplazándose directamente al lugar de encuentro que los populares organizarán en los distintos barrios de la ciudad".

Se trata de que "todo el mundo sea participe de la gran transformación que va a experimentar Granada a partir del 26 de mayo", ha explicado el candidato del PP, que ha apostado por un modelo de ciudad que atienda al área metropolitana, con la que deben surgir "sinergias, independientemente del color político de los distintos ayuntamientos que la conforman", así como respetando la independencia de cada uno de ellos.

Sebastián Pérez ha declarado que los granadinos trasladan al PP que están "desilusionados" porque Granada vive "estancada" a pesar de la "fuerza, grandeza y esplendor" que históricamente la han caracterizado. Frente a ello, Pérez ha asegurado "proyectos sólidos y solventes" gracias al trabajo, experiencia y madurez de su "equipazo" humano.

Asimismo, ha señalado que votar a cualquier otra formación que no sea el PP, también en caso de se celebrasen elecciones autonómicas en noviembre, "es votar PSOE". En este sentido, ha recordado que su partido ganó las últimas elecciones locales, pero que hoy no está en el gobierno local porque no "dejó Ciudadanos", que, a su parecer, "ha servido de muleta al PSOE para gobernar en Granada y Andalucía".