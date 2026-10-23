El sector de la automoción sitúa a Martos (Jaén) en el radar de China para ubicar industrias de componentes y vehículos

Reunión en la embajada China - AYUNTAMIENTO DE MARTOS

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Martos (Jaén), Emilio Torres, ha mantenido un encuentro de trabajo en la Embajada de China en Madrid con el objetivo de estrechar lazos industriales y comerciales, aprovechando "el gran interés" que despierta el sector de la automoción marteño para las empresas del país asiático que buscan expandirse y fabricar en Europa.

Esta reunión da continuidad a los contactos iniciados el pasado mes de agosto durante la visita del regidor marteño a China en el marco del programa II Diálogo de Alcaldes China-España. Yantai 2026, impulsado por la Fundación Cátedra China y la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero.

El propósito de este nuevo encuentro en la delegación diplomática es seguir fomentando sinergias y estudiar la ampliación de las relaciones comerciales bilaterales.

Torres ha explicado que las corporaciones chinas se encuentran actualmente conociendo diferentes empresas y localizaciones españolas con el objetivo de establecer centros de producción y comercialización. En este escenario, ha mostrado su "orgullo" por el hecho de que Martos haya despertado el interés del gigante asiático.

El primer edil ha subrayado que el principal atractivo de la ciudad de La Peña es su polígono industrial y el elevado nivel tecnológico de las empresas que alberga. "En el mundo del automóvil está a la orden del día la implantación del coche chino, pero para conseguir fabricarlos con ese nivel de calidad y también con esos precios necesitan fabricar en los sitios de venta", ha argumentado Torres.

En este sentido, ha destacado que los representantes chinos "son conocedores del tipo de empresas que hay en Martos", las cuales cuentan con la capacidad técnica necesaria para fabricar muchos de los componentes de sus vehículos. "Existe un interés en salir fuera de sus fronteras, expandir sus empresas y fabricar. Por nuestra parte, estamos encantados de intentar atraer nuevas inversiones industriales", ha afirmado el alcalde.

Los primeros pasos de esta estrategia se están centrando en el establecimiento de contactos para planificar futuras expediciones y visitas técnicas, así como en la presentación de las potencialidades del municipio.

En el encuentro de trabajo celebrado en la embajada china también participaron alcaldes de otras localidades de las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña (Barcelona), Cantabria y Castilla-La Mancha, entre otras.