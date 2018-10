La segunda edición de los planes de empleo en Andalucía permite unas 33.000 contrataciones

Publicado 06/09/2018 14:02:09 CET

SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha explicado este jueves que la segunda edición de los planes de empleo puestos en marcha por la Junta de Andalucía ha permitido la contratación de "unas 33.000 personas", lo que supone "casi 1.300 puestos de trabajo" más respecto a las previsiones iniciales.

Así lo ha detallado el consejero en una comparecencia, a solicitud de PSOE-A y PP-A, en la comisión parlamentaria del ramo en la que, al hilo de este dato, ha defendido que "el empeño y el esfuerzo conjunto del Gobierno autonómico y de las corporaciones locales ha dado mejores frutos de los que en principio vaticinábamos".

El titular andaluz de Empleo ha concretado que, en el marco de la iniciativa 'Emple@joven', con 150 millones de presupuesto y concebida para la contratación de menores de 30 años, se efectuaron 17.772 contrataciones, mientras que su homóloga '30+' --dotada de una inversión presupuestaria de 100 millones y destinada a ofrecer oportunidades profesionales a desempleados mayores de esa edad-- fue el marco de referencia para otros 15.523 contratos.

Al desglosar estas cifras, Carnero ha aludido a la obligación que tienen los poderes públicos de "llevar a cabo políticas que eliminen las barreras y promuevan condiciones para que la igualdad sea real y efectiva".

En este contexto se ha referido a las más de 1.700 personas con discapacidad que, a través de estos planes de empleo, "han tenido la oportunidad de desarrollar una experiencia laboral, mejorar su empleabilidad y conocer de primera mano el mercado de trabajo".

Según ha destacado, con carácter general, uno de los principales beneficios generados por estos planes ha sido el índice de empleabilidad. Así, Carnero ha recordado que "más de la mitad de las personas que participaron en la edición anterior conseguía y mantenía un empleo en los seis meses siguientes a su paso por los planes de empleo, es decir, más del 50 por ciento de inserción laboral".

NUEVA EDICIÓN DE PLANES DE EMPLEO

El consejero se ha referido también a la nueva edición de los planes de empleo, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este jueves, 6 de septiembre, y que permanecerá abierta durante 20 días hábiles, por lo que el plazo para la presentación de propuestas concluye el 4 de octubre.

Esta nueva edición incorpora como principales novedades un plan específico destinado a mayores de 45 años, otro para mayores de 55 años, y el desarrollo de acciones complementarias de orientación laboral para promover así su activación e inserción laboral a través del asesoramiento especializado y personalizado por parte de profesionales de orientación y de personal técnico de inserción.

Los incentivos respaldarán, también como novedad, las contrataciones por un periodo mínimo de seis meses. Así pues, se establecen como líneas de contratación una para desempleados menores de entre 18 y 29 años, dotada con más de 100 millones; otra para personas entre 30 y 44 años --algo más de 61 millones--; otra más para personas de entre 45 y 54 años, que supera los 47 millones; y otra que promueve la contratación de personas de 55 o más años, a la que se destinan 15 millones.

Carnero también ha explicado la distribución territorial de estos fondos, "que se realiza de forma proporcional al nivel de desempleo y la población total de cada localidad, con un diez por ciento más para aquellos municipios con tasas de paro más elevadas".

"En definitiva --según ha manifestado el consejero--, se trata de continuar apostando por programas que demuestran su efectividad, en términos de empleo, y de diversificación y desarrollo de nuestros municipios".

PP-A PREGUNTA "SI SON PLANES DE EMPLEO U OTRA COSA"

En el turno de los grupos, el parlamentario del PP-A Miguel Ángel

Torrico ha querido dejar claro que el Grupo Popular está "a favor" de estos planes de empleo, y, de hecho, "la inmensa mayoría" de los ayuntamientos gobernados por los 'populares' en Andalucía han concurrido a las convocatorias de los mismos y han presentado proyectos, según ha reconocido.

No obstante, desde el PP-A --según ha continuado-- se preguntan "si son suficientes o, tal como están concebidos, cumplen con los objetivos de la UE" --habida cuenta de que sus fondos son europeos, según ha apostillado--; es decir, "si son planes de empleo u otra cosa".

Y es que, según ha agregado Torrico, tal como están concebidos, estos planes le suenan "al PER de toda la vida, la contratación puntual" de trabajadores "para realizar, por parte de los ayuntamientos, obra civil u otros proyectos", un objetivo que "no es el que concibe el PP", que, por ello, se pregunta "si no podemos avanzar un poco más".

En esa línea, el representante 'popular' ha abogado por "mejorar estos planes" para "convertirlos en planes de empleo y que no sean lesivos para los ayuntamientos", y, además, ha advertido al consejero de que desde su grupo "no consentirán" una supuesta intención de convertir estos planes en "instrumentos de campaña" electoral.

A este respecto, ha criticado que el consejero "presentó ayer estos planes en un acto del PSOE de Málaga, con concejales socialistas", por lo que ha pedido que no se haga "partidismo con los parados andaluces", algo a lo que el consejero ha respondido aclarando que la presentación "formal" de estos planes la realizó "en la Delegación del Gobierno andaluz" en Málaga, y luego acudió a "un acto público" en una sede "cedida por la Diputación" provincial malagueña, gobernada por el PP.

Además, la parlamentaria del PSOE-A Sonia Ruiz ha replicado a Torrico a este respecto que "no es incompatible ser consejero y del PSOE, e ir a una sede del partido a informar", al tiempo que ha realizado una valoración "bastante positiva" de la trayectoria en materia de empleo de la Junta en general y la Consejería del ramo en particular.

EL EMPLEO, "PRIORIDAD" DE LA JUNTA

No obstante, ha puntualizado que "no podemos darnos por satisfechos en este ámbito al cien por cien mientras siga habiendo familias sufriendo las consecuencias de la crisis", aunque ha incidido en que el empleo es "una de las prioridades del Gobierno andaluz", y ha aplaudido el "carácter social" de las políticas de la Junta.

En representación de Podemos, el diputado Jesús Rodríguez ha opinado que en estos planes de empleo "hay dos almas", de las que "una tiene que ver con la empleabilidad y otra con otros objetivos", y ha pedido más información al consejero sobre determinadas cuestiones, como si hay "datos cruzados" entre los resultados de estos planes y el tamaño de los ayuntamientos donde se han desarrollado, y cuál es el tiempo que se tiene en cuenta para medir la inserción laboral de los mismos.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos (Cs) Carlos Hernández-White ha subrayado que "el desempleo es el principal problema de los andaluces", pero esta "política activa" de lucha contra el mismo es "la que se ha demostrado menos eficaz para crear empleo", según ha advertido, para puntualizar que "el empleo no lo crea la administración pública", y "hay que propiciar que las empresas creen empleo". Por eso, ha apostado por "ir progresivamente hacia medidas que incentiven la contratación y mejoren la formación".

En su turno de respuesta, el consejero ha remarcado que, aunque "al PP le encanta decir que los fondos de estos planes proceden de fondos europeos", ha defendido que ha sido "obligación e interés" de la Junta destinar dichos montantes "a este fin", así como ha apostillado que estos planes han sido "cofinanciados", por lo que "no todo ha venido de fondos europeos".

Finalmente, el consejero ha puntualizado que "cualquier política activa de empleo que hagamos en Andalucía siempre será poca teniendo los datos que tenemos de desempleo".