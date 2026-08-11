Los servicios municipales de Córdoba velarán por la seguridad y limpieza en los puntos donde se verá el eclipse

Gafas homologadas para ver el eclipse. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de once patrullas de Policía Local y cuatro de Protección Civil se desplegarán mañana miércoles, día 12 de agosto, en los entornos de la ciudad y de la Sierra de Córdoba en donde se espera que acuda un importante número de personas para contemplar el eclipse solar.

Según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota, el objetivo de estas unidades es doble; por un lado, garantizar la seguridad y atender cualquier incidencia que pudiera producirse y, por otro, evitar y prevenir riesgo de incendios en los entornos naturales de la Sierra cordobesa.

Por este motivo, las dotaciones de Protección Civil contarán con un vehículo de primera intervención ante el riesgo de incendio. Los equipos desplazados prestarán especial atención a zonas como el Parque Periurbano de Los Villares o el Mirador de las Niñas, en donde se prevé un importante desplazamiento de personas para observar el fenómeno astronómico.

Junto a ellos, la empresa municipal Sadeco también ha establecido un plan de actuación en el que se contempla la instalación de papeleras portátiles, previa al evento, y la coordinación con Policía Local y Protección Civil para, una vez que finalice el eclipse, detectar zonas en las que el depósito de basura pudiera generar riesgo de incendio.

De esta manera, los objetivos de los equipos abarcan la vigilancia y control de la circulación y estacionamiento de vehículos en zona forestal, la presencia física con unidades en las zonas de concentración de personas ante algún tipo de emergencia sanitaria o de cualquier otra índole, y también evitar que se produzcan vertidos de basura en zona forestal, ya que puede ser un punto de iniciación de incendio en un entorno especialmente sensible como es la Sierra de Córdoba.

Desde el Ayuntamiento de Córdoba se solicita a la ciudadanía que acuda a estos entornos naturales que extremen la precaución y sigan las indicaciones de los agentes para evitar cualquier riesgo o incidente en estas zonas.