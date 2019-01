SMDos otorga el Sello Spatium en fase diseño a todas las promociones de Neinor Homes en Cataluña

Publicado 21/01/2019 17:39:23 CET

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consultora especializada en servicios de asesoramiento en seguridad y salud SMDos ha verificado con su sello Spatium nueve promociones de Neinor Homes, ocho ubicadas en diversas localidades de Barcelona y una en Tarragona.

Las promociones han obtenido en todos los casos la calificación de 'Excepcional'. En Barcelona se trata de las promociones Sant Just Homes II, III y IV (Sant Just Desvern), Port Forum Homes IV (Sant Adrià del Besòs), La Llacuna Homes (Montcada i Reixac), Eixample Homes (Sabadell), Aiguadolç Homes II (Sitges) y Can Mates Homes III (Sant Cugat del Vallès). En Tarragona se ha certificado la promoción Augusta Homes.

Con estas nuevas promociones, SMDos ha certificado con su sello toda la comunidad autónoma de Cataluña en promociones de Neinor Homes. La promotora "ve de este modo reconocida su apuesta por la excelencia en todas sus promociones". Con esta 'Acreditación de Conformidad de Promoción Segura y Saludable' en fase diseño, Neinor Homes añade un valor competitivo y diferenciador a sus promociones y refuerza su imagen de marca.

"Este sello es el mejor reflejo de la apuesta decidida de Neinor Homes por crear espacios seguros y saludables, para lo cual trabaja cada día con el objetivo de ofrecer viviendas que proporcionen al usuario la tranquilidad en unos de los aspectos más importantes, que son su protección y calidad de vida", explica el director General de Operaciones de Neinor Homes, Borja Garcia-Egotxeaga, a través de un comunicado.

Desde SMDos su director general, Carlos Herrera, ha valorado "muy positivamente" la certificación de estas nueve promociones de Neinor Homes en Cataluña, ya que significa "la consolidación del Sello Spatium en el sector de la Promoción Inmobiliaria, como un referente en la constatación de las buenas prácticas en el diseño, comercialización y entrega referidas a la seguridad y salud".

El Sello de Conformidad Spatium se basa en un análisis sobre doce familias de riesgos y 100 ítems de control para la creación de entornos "más seguros, saludables y amables". No es la primera vez que SMDos certifica una promoción residencial de la promotora Neinor Homes: la promoción Dehesa Homes, ubicada en San Sebastián de los Reyes (Madrid), recibió en marzo el sello también con la calificación de 'Excepcional'.

De su lado, Neinor Homes lidera la promoción residencial en España con un banco de suelo finalista "de calidad", valorado en más de 1.600 millones de euros, con una superficie que se acerca a los 1,5 millones de metros cuadrados para la promoción de vivienda de obra nueva repartidos entre Madrid, Cataluña, Baleares, País Vasco, Andalucía y la Comunidad Valenciana.