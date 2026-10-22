El sorteo diario de la ONCE reparte 815.000 euros en Purullena (Granada)

Fernando Huertas es vendedor de la ONCE desde hace ya 16 años, y en su trayectoria ha llevado la ilusión a distintos pueblos de la provincia granadina. Esta vez fue en su ruta por Purullena, Bejarin y Lopera, sus pedanías, donde dejó un rastro de premios - ONCE

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo diario de la ONCE de este miércoles ha dejado la mayor de sus fortunas en la localidad granadina de Purullena con un premio de 815.000 euros, donde Fernando Huertas vendió nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno, y uno premiado con 500.000 euros en su ruta por este pueblo y sus pedanías.

Huertas es vendedor de la ONCE desde hace ya 16 años, y en su trayectoria ha llevado la ilusión a distintos pueblos de la provincia granadina. Esta vez fue en su ruta por Purullena, El Bejarín y Lopera, donde dejó un rastro de premios.

"Estoy muy contento, es una recompensa a tantos días de estar en la calle, una alegría gigante para los clientes que me compran todos los días, que son la mayoría" dice. En esta jornada de jueves, y desde el amanecer y con el cartel ya en mano, busca a los premiados a lo largo de su ruta por el pueblo de la comarca de Guadix con la ilusión de darles una buena noticia.

"Estoy deseando compartir esta alegría con ellos. Es lo que de verdad tiene sentido de dar premios" sostiene. "Este premio le da sentido a la ilusión de todos los días, eso es lo mejor" concluye el vendedor.

El sorteo de este pasado miércoles estaba dedicado al 125 aniversario de la Banda de Moya (Gran Canaria), y ha dejado otro cupón agraciado con 35.000 euros en la capital malagueña. El resto de premios ha ido a parar a Cantabria.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.