Stop Desahucios impulsa la creación del Sindicato de Inquilinas de Córdoba y llama a la huelga general

Cartel de la asamblea convocada para impulsar la creación del Sindicato de Inquilinas de Córdoba. - 15M STOP DESAHUCIOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 15M Stop Desahucios de Córdoba, surgida en la acampada del 15M de 2011 e integrada en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca desde 2012, ha estado en el último año valorando el nuevo ciclo de movilización en torno al derecho a la vivienda y el papel de actores como el Sindicato de Inquilinas, organización con la que se ha estado reforzando el seguimiento y la coordinación.

Como consecuencia de ello y según ha informado la plataforma en una nota, ha reafirmado en asamblea la necesidad de articularse con el Sindicato de Inquilinas y de "impulsar la creación de este sindicato en la ciudad de Córdoba, y trabajar a fondo para que la huelga general del 11 de noviembre tenga el mayor de los seguimientos".

Con estos objetivos, Stop Desahucios y el Sindicato de Inquilinas han convocado una asamblea para este próximo jueves 22 de octubre, a las 18,30 horas en el Centro Social Rey Heredia, a la que invitan a personas y colectivos, para organizar los trabajos previos al día de la huelga y los del mismo 11 de noviembre; unas tareas sobre las que la plataforma ya ha mantenido reuniones de trabajo con los sindicatos convocantes, con los que forma parte del comité de huelga.

La plataforma considera que "vivimos un momento histórico, un comienzo de ciclo de movilizaciones que han de conseguir que la vivienda sea por fin un derecho y no un activo financiero en manos de rentistas, bancos, fondos buitre y especuladores".

El objetivo es que "la vivienda sea para vivir y no para especular, que no se coma nuestros salarios, y también que no se pueda desahuciar a ninguna Mari Carmen más y que todas las familias trabajadoras y sus jóvenes puedan acceder a una vivienda sin hipotecar su vida". Por eso, según Stop Deshaucios llama "a parar la ciudad" el 11N, "gracias al poder popular, la autorganización y el apoyo mutuo. Por la vivienda, por los salarios y por los servicios públicos".