El subdelegado del Gobierno , Pablo García Ruiz, ha presidido la reunión del Comité Ejecutivo Provincial de Vialidad Invernal, en la que se ha abordado el protocolo de coordinación de la Administración General del Estado para la campaña 2026-2027. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras del Estado en la provincia de Granada están preparadas para afrontar posibles episodios de nevadas, hielo y otras situaciones meteorológicas adversas durante los próximos meses según ha señalado la Subdelegación del Gobierno.

Con este objetivo, el subdelegado, Pablo García Ruiz, ha presidido este viernes la reunión del Comité Ejecutivo Provincial de Vialidad Invernal, en la que se ha abordado el protocolo de coordinación de la Administración General del Estado para la campaña 2026-2027.

El encuentro ha servido para revisar los procedimientos de actuación y los recursos disponibles para garantizar la seguridad y la movilidad de la ciudadanía, minimizar las alteraciones del tráfico y asegurar la atención a los ocupantes de los vehículos que pudieran quedar inmovilizados por fenómenos meteorológicos adversos.

En la reunión han participado representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno, Jefatura Provincial de Tráfico, Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Servicio de Protección Civil de la Junta de Andalucía, así como de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El protocolo establece los mecanismos de coordinación entre los organismos implicados para anticiparse a situaciones de riesgo y ofrecer una respuesta eficaz ante episodios de nieve, hielo, granizo o lluvias intensas. Asimismo, contempla la colaboración con las administraciones autonómica y local, teniendo en consideración aquellas vías de titularidad no estatal que, por su carácter estratégico, pueden condicionar la movilidad en la provincia.

La detección temprana de fenómenos meteorológicos adversos, el despliegue preventivo de los recursos disponibles y la adopción de medidas en materia de circulación y autoprotección ciudadana constituyen algunos de los principales ejes de actuación del protocolo.

MEDIOS DISPONIBLES PARA LA CAMPAÑA 2026-2027

Para esta campaña de vialidad invernal, la red estatal de carreteras en la provincia de Granada cuenta con tres centros de conservación, diez máquinas quitanieves y un equipo humano integrado por 55 operarios.

Además, se dispone de ocho depósitos de fundentes, con una capacidad total de 1.079 toneladas, y 50.000 litros de salmuera, destinados a prevenir la formación de placas de hielo y facilitar la retirada de nieve de las calzadas.

El protocolo permanece vigente durante todo el año, aunque se considera de máximo riesgo el periodo comprendido entre los meses de noviembre y febrero.

Desde la Subdelegación del Gobierno recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana para reducir los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas adversas. En este sentido, se recomienda consultar las previsiones meteorológicas y el estado de las carreteras antes de emprender cualquier desplazamiento, extremar las precauciones al volante y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.