La Subdelegación en Granada incide en la importancia de conocer las medidas de autoprotección ante seísmos

Los granadinos han salido la calle este martes por la mañana por miedo a nuevos terremotos. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en la provincia de Granada ha insistido en la importancia de que la población mantenga la calma durante el episodio sísmico que afecta especialmente a la capital y al área metropolitana, a la vez que incide en la importancia de que los ciudadanos conozcan las medidas de protección ante los terremotos.

"Ante la sucesión de movimientos sísmicos que está sufriendo el área metropolitana de Granada, desde la Subdelegación del Gobierno de España en la provincia queremos pedir a la ciudadanía, en primer lugar, que mantenga la calma, pero también que se informe sobre las medidas de autoprotección", ha señalado el subdelegado, José Antonio Montilla, en una nota de voz difundida a los medios.

Así ha explicado que, si el movimiento sísmico sorprende a las personas en las calles, es importante que se alejen de la vertical de los edificios, pues siempre puede caer algún elemento de las distintas fachadas de los mismos.

"Y si está en el interior de casa, situarse en las zonas más protegidas: en los dinteles, en los muros de carga o bajo mobiliario resistente", añade Montilla.

El subdelegado ha señalado que hasta ahora "no se han producido daños personales de gravedad y los daños materiales tampoco han sido estructurales en los edificios".

"Granada es una zona sísmica y está preparada para ello, pero es muy importante estar informado, adoptar en su caso las medidas de autoprotección y seguir las indicaciones de las autoridades", ha concluido.