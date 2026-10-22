Subdelegación reúne en Jaén a profesionales de los medios para abordar un tratamiento riguroso de la violencia de género

Jornada sobre violencia de género - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Jaén ha celebrado este jueves una jornada bajo el título 'Abordaje de la Violencia de Género a través de los medios de comunicación social'. El encuentro ha reunido a profesionales de la comunicación, el diseño gráfico, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Justicia, los Servicios Sociales, la Igualdad, la Salud, el Empleo y la Educación, así como a estudiantes y colectivos de mujeres.

Durante la apertura, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha subrayado el papel "fundamental" que desempeñan los medios en la construcción de la opinión pública y en la respuesta social ante la violencia machista.

En este sentido, ha abogado por avanzar hacia criterios profesionales compartidos que garanticen una información rigurosa, contextualizada y comprometida con la igualdad.

Fernández ha advertido de que determinadas prácticas informativas pueden perpetuar la "violencia simbólica" a través del uso de lenguaje sexista, imágenes inadecuadas, publicidad o la reproducción de roles y estereotipos machistas. Asimismo, ha hecho un llamamiento a evitar enfoques sensacionalistas que cuestionen a las víctimas, minimicen la responsabilidad de los agresores o presenten los asesinatos machistas como hechos aislados.

"Cuando los medios de comunicación abordan la violencia machista con rigor profesional, movilizan a la sociedad en torno a su rechazo, repulsa y condena", ha aseverado el subdelegado. De igual modo, ha incidido en la importancia de proteger la identidad y la intimidad de las víctimas y de sus hijos menores, evitar la difusión de detalles morbosos y prescindir de informaciones que justifiquen las agresiones o responsabilicen a las mujeres.

La jornada ha abordado de manera transversal los principales desafíos de la cobertura periodística, tales como las narrativas informativas, los factores de vulnerabilidad, la protección de las familias y la representación de estas realidades en los contenidos audiovisuales.

A este respecto, Manuel Fernández se ha referido al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado y ampliado en febrero de 2025. Este marco incorpora compromisos específicos para los sectores de la comunicación, el audiovisual y la publicidad, orientados a promover buenas prácticas, prevenir contenidos digitales que trivialicen la violencia contra las mujeres e impulsar una mayor presencia femenina en la industria cultural.

Asimismo, ha defendido la necesidad de incorporar datos estadísticos, referencias al marco legal y testimonios de expertos frente a los enfoques sensacionalistas.

El programa científico ha contado con cuatro ponencias especializadas. La primera de ellas, bajo el título 'Narrativas, información de factores de vulnerabilidad en violencia de género. Experiencias prácticas desde Objetivo Igualdad', ha corrido a cargo de Carolina Pecharromán, periodista y editora de Igualdad en TVE.

A continuación, Lola Martínez, editora de Igualdad de RNE y directora de 'Radioactivas' en Radio 5, ha abordado el 'Tratamiento informativo adecuado de las violencias machistas', incidiendo en la responsabilidad de informar con perspectiva de género.

Por su parte, Sara Plaza, periodista y coordinadora de Feminismo en El Salto, ha profundizado en la realidad y los desafíos de las madres protectoras en contextos de violencia de género con la ponencia 'Madres protectoras y violencia de género'.

La jornada ha concluido con la intervención de la diseñadora gráfica y creadora de contenidos feministas jiennense Aida Mínguez, de Einodia Studio, quien ha presentado 'Fragmentada', una propuesta que incorpora el diseño gráfico a la reflexión sobre las violencias de género y sus formas de representación.