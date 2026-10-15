El subdelegado en Jaén defiende que el futuro del sector oleícola "debe contar plenamente con el talento de las mujeres"

Apertura de la jornada 'Ventanas al olivar'. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MARTOS (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha defendido este jueves que "el futuro del sector oleícola debe contar plenamente con el talento, la experiencia y la capacidad de liderazgo de las mujeres".

Así lo ha indicado en Martos en la apertura de la jornada 'Ventanas al olivar', organizada por la Asociación Mujer Alma de Olivo y en el que se han dado cita distintos agentes de la cadena de valor para compartir sus preocupaciones y explorar vías de colaboración ante los desafíos que afronta el sector.

El encuentro también ha contado con la presidenta de la citada entidad, Montserrat García; el alcalde, Emilio Torres, y la diputada de Fondos Europeos, Lourdes Martínez.

Fernández ha destacado que "la revolución pendiente en el mundo del olivar es la incorporación real y efectiva de la mujer en el sector oleícola". Al hilo, ha señalado la necesidad de "incorporar a las mujeres profesionales del sector en los ámbitos de decisión y en los puestos de responsabilidad, compartiendo experiencias, intercambiando conocimientos y aunando esfuerzos en un mundo muy masculinizado".

En este sentido, ha hecho hincapié en que sus conocimientos, experiencias y distintas formas de analizar y afrontar los retos "aportan una visión imprescindible para abordar el presente y seguir construyendo el futuro de un sector que se enfrenta a grandes retos".

La diputada de Fondos Europeos, que ha felicitado a la asociación por su labor en el ámbito oleícola, ha apuntado la importancia de abordar el futuro del olivar desde diversas perspectivas "para encontrar soluciones que contribuyan a fortalecer el sector".

Por su parte, el alcalde de Martos se ha referido a los importantes desafíos que afronta esta actividad, entre ellos la crisis de precios, y ha subrayado la necesidad de abordar cambios estructurales que permitan avanzar hacia soluciones reales.

Al respecto, ha valorado especialmente el enfoque de la jornada, centrado en la perspectiva de las mujeres cuya participación y aportación ha considerado "fundamentales para el presente y el futuro del olivar".

RECONOCIMIENTO

Un papel, el de la mujer en el ámbito rural, que también se ha puesto de relieve en Martos durante el encuentro organizado este jueves por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

Con el lema 'Mujeres rurales libres de violencias machistas. Mi cuerpo, mi vida, mis decisiones', ha reunido a más de 150 personas en Las Casillas. Ha comenzado con la lectura del manifiesto a cargo de la concejala de Igualdad, Ana Matilde Expósito, quien ha resaltado la importancia de reconocer el papel de las mujeres rurales y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

"Reconocer y apoyar a las mujeres rurales significa fortalecer nuestros municipios, avanzar hacia un desarrollo territorial más equilibrado y contribuir, desde el ámbito local, a construir comunidades más justas, cohesionadas y con mayores oportunidades para todas las personas", ha declarado.

Posteriormente, ha habido un desayuno de convivencia y un taller impartido por la psicóloga y sexóloga Carmela Cobo. La programación se completará el 29 de octubre con la proyección en la sala B del teatro municipal de la película 'La buena letra', de Celia Rico.