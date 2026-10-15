Archivo - Imagen de archivo de dos personas con un ordenador portátil. - INSERTA ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial (IA) empieza a marcar una nueva brecha salarial dentro del propio sector tecnológico. En España ya se paga un 39% más por desarrollar agentes de IA que por programar. Así, los sueldos de IA y Data en Sevilla son un 16% más bajos que en Madrid y Málaga recorta distancias respecto a 2026.

Este es uno de los principales datos que proporciona la Guía Salaríal de Iwantic, firma especializada en selección de talento digital y tecnológico que analiza 1.806 bandas salariales de 103 perfiles en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y Málaga. De este modo, Valencia, Málaga y Bilbao forman un grupo con salarios entre un 8,6% y un 9,8% inferiores a los de Madrid, mientras Sevilla mantiene el mayor diferencial de las seis ciudades analizadas, con salarios un 12,2% inferiores.

Un AI Agent Developer con entre dos y cinco años de experiencia cobra 60.000 euros en Madrid, frente a unos 43.000 euros de media de los perfiles de programación con la misma experiencia y en la misma ciudad, según el estudio salarial.

El estudio dibuja un mercado que seguirá creciendo en 2027, aunque de manera selectiva. La subida salarial media será del 3,2%, mientras casi la mitad de las bandas se mantendrá sin cambios. Las diferencias son importantes según el área. Por primera vez, Iwantic adelanta la publicación de su guía a octubre, coincidiendo con el periodo en el que las empresas cierran sus presupuestos y planifican sus equipos para el próximo ejercicio.

En concreto, IT&Cloud lidera el crecimiento salarial, con un 4,7% de media, seguido de Marketing Digital (+4,4%) e IA&Data (+3,7%). Desarrollo y Programación (+2,2%) y Ciberseguridad (+2%) presentan una evolución más moderada tras varios ejercicios de crecimiento.

Más que una subida generalizada de los salarios tecnológicos, los datos reflejan una mayor competencia por determinados profesionales. Los perfiles especializados en SAP, Marketing Digital, IT&Cloud y Ciberseguridad concentran algunos de los mayores incrementos previstos para 2027.

Además, la IA explica buena parte de la transformación de los perfiles tecnológicos. Así, el estudio incorpora seis posiciones de nueva creación, la mayoría vinculadas a la IA y los datos, entre ellas: AI Agent Developer, AI Solutions Architect, AI Functional Specialist, Data Platform Engineer y MLOps Engineer.

En este contexto, un AI Solutions Architect puede alcanzar los 80.000 euros con entre dos y cinco años de experiencia en Madrid, mientras que un AI Agent Developer llega a los 60.000 euros. La presión salarial también se traslada a SAP. La cuenta atrás para el fin del mantenimiento estándar de SAP ECC en 2027 está acelerando las migraciones a S/4HANA y elevando la demanda de profesionales especializados.

En este sentido, un SAP S/4HANA Integration Specialist sénior pasa de 65.000 a 85.000 euros en Madrid, mientras que un SAP Enterprise Architect aumenta de 65.000 a 90.000 euros.

El estudio también refleja cambios en el mapa del talento tecnológico en España. Barcelona ya paga prácticamente a la par que Madrid por el mismo perfil y experiencia, con un índice salarial de 101,9 frente al 100 de la capital. La ciudad catalana supera además a Madrid en Ciberseguridad e IT&Cloud.

En esta línea, el CEO de IwanTalent Group (grupo al que pertenece Iwantic), Raúl Romera, ha afirmado que la inteligencia artificial ha abierto una guerra por el talento. "Quien sabe construir con IA puede pedir casi un 40% más y las empresas que no se muevan rápido se quedarán sin él".

Asimismo, para Romera, la clave está en la especialización. "El mercado ya no paga por volumen, paga por perfiles que generan impacto". Por tanto, "encontrar al profesional adecuado es en la actualidad más difícil y más caro". Por eso, "hay que anticiparse", ha expuesto. Además, el talento de IA y los perfiles sénior de SAP "hay que presupuestarlos ahora porque quien espere a enero llegará tarde y pagará más", ha explicado Romera.

Sobre el mapa salarial, ha añadido que "Sevilla, Málaga o Valencia paguen entre un 9% y un 12% menos que Madrid por el mismo perfil es una oportunidad enorme para crear equipos tecnológicos fuera de las grandes capitales". Aunque, "el talento está en toda España".

Igualmente, el análisis recoge el salario bruto anual de referencia de 103 perfiles en seis áreas: Desarrollo y Programación, IA&Data, Ciberseguridad, IT&Cloud, Marketing Digital y ERPs&CRMs. En total, incluye 1.806 bandas salariales, diferenciadas por ciudad y nivel de experiencia. Las bandas de 2026 reflejan el mercado observado y las de 2027 constituyen la referencia de Iwantic para el próximo ejercicio.

Por último, el estudio se basa en una base de datos propia de más de 160.000 candidatos, más de 1.400 ofertas de empleo gestionadas, 25.000 entrevistas con candidatos, 2.800 entrevistas con líderes empresariales y 10.000 datos salariales procedentes de la calculadora salarial de Iwantic. Más de 40 recruiters especialistas participan en la validación de las bandas.