Susana Díaz acusa a Casado de "sobreactuar" para "poner el foco" en un pacto del Gobierno con Bildu que "no es cierto"

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado este martes la "sobreactuación" que, en su opinión, está llevando a cabo el presidente del PP, Pablo Casado, para "poner el foco" en la idea de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con Bildu cuando eso "no es cierto".

Así lo ha manifestado la dirigente socialista en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha insistido en señalar que su opinión sobre Bildu y su líder, Arnaldo Otegui, "no ha cambiado", y ella cree que dicho partido en su conjunto debe "pedir perdón", pero ha opinado que Casado y el PP están haciendo "una sobreactuación para poner el foco ahí y que no se le ponga a ellos" y al rechazo del PP a unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que "España necesita para salvar vidas y la economía", según ha puesto de relieve.

Susana Díaz ha subrayado que los votos de Bildu "no son relevantes" para aprobar los PGE, y el PP y Casado hacen "sobreactuación para poner el foco ahí y no en ellos mismos, que en un momento tan grave no tienen generosidad para ayudar a salvar vidas y la economía y el empleo", de forma que, "por tierra, mar y aire ha estado la derecha en los últimos días tratando de sacar este tema".

En esa línea, ha criticado que "la derecha tiene clara su hoja de ruta y está obsesionada con derrocar al Gobierno", e "incluso la presión sobre Inés Arrimadas", la líder de Ciudadanos (Cs), "parte de eso". En esa línea, ha aseverado que Casado "no es patriota", y "está obsesionado con que el Gobierno no saque los Presupuestos Generales del Estado y España vaya a elecciones", algo que "sería un horror", según ha advertido.

Ha incidido en que "el PSOE no ha pactado con Bildu ni Pedro Sánchez con Otegui, pero la derecha se ha empeñado en acuñar eso y no es cierto". Lo que sí está claro, según Susana Díaz, es que "España necesita un Presupuesto", para que "el dinero que llegue de Europa lo noten las familias, los autónomos, los comerciantes, el sector de la restauración o los feriantes", entre otros colectivos afectados por la crisis económica que ha causado la pandemia, y el Presupuesto que aprobó en 2018 el Gobierno de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro (PP) como ministro de Hacienda, aún en vigor al haber sido prorrogado, "no vale" para eso.

"SOBREACTUACIÓN" TAMBIÉN DE PABLO IGLESIAS

"Hace falta uno que apoye y ayude a la gente", según ha sentenciado la dirigente socialista, quien también cree que "puede haber sobreactaución" del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, "buscando su minutito de gloria y ponerse por encima en valor incluso de lo que aporta".

Ha apuntado que ella vivió en Andalucía, en su etapa como presidenta de la Junta en un gobierno de coalición con IU, ese "ruido propio de los gobiernos de coalición", al que "aún no estamos acostumbrados" en España, y ha señalado que la personalidad de Iglesias "facilita ese ruido, que no es ahora necesario y se utiliza por la derecha para tapar la falta de generosidad de Casado con los españoles", según ha continuado.

Para Susana Díaz, "todo ese ruido" en torno al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos es "más de táctica que de estrategia", y al respecto ha querido dejar claro que "el objetivo del Gobierno es salvar vidas y la economía".

Ha destacado que, en la anterior crisis, "España se hipotecó, salvó a bancos y la gente perdió sus casas y empleo", y "ahora el Gobierno de izquierdas tiene la estrategia contraria y se centra en salvar vidas, empleos y empresas". "Pero los políticos piensan a veces que les va mejor con minutitos de telediario que no aportan, pero que forman parte del ruido de los gobiernos de coalición", según ha apostillado Susana Díaz.

La dirigente socialista ha enmarcado la enmienda a los PGE presentada por el partido de Pablo Iglesias junto con Bildu y ERC en esa "sobreactuación" del líder de Unidas Podemos, y ha agregado que "lo normal es negociar dentro del Gobierno o entre partidos", pero ha apostillado que no se "escandaliza" por una cuestión que está segura de que "tendrá solución".

Ha agregado que se queda con que ese ruido "inevitable en gobiernos de coalición" sea "por el bienestar de la gente, porque en Andalucía sólo hay ruido del Gobierno de coalición --de PP-A y Ciudadanos (Cs)-- por sillones y cargos, lo que no mejora la vida de las personas", según ha apostillado.

FUTURO DEL PSOE ANDALUZ

Finalmente, sobre el futuro del PSOE andaluz y preguntada sobre si aspirará de nuevo a liderarlo, ha insistido en que tiene "muchas ganas y fuerza", pero ha apostillado que "decidirán los militantes cuando llegue el momento".

Ha agregado que en el PSOE-A han "aprendido" estando en la oposición en Andalucía, y "nos hemos reencontrado con mucha gente que había dejado de confiar en el PSOE". En todo caso, ha insistido en señalar que "la militancia hablará cuando lleguen primarias", y ahora no le parece "justo centrase en esto", en hablar de lo que quiere en el futuro, "con la que está cayendo en España y en Andalucía, con centros de salud colapsados y la campaña de vacunación de la gripe interrumpida", según ha zanjado.