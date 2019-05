Susana Díaz: La Junta "cede a los chantajes de la extrema derecha" para seguir "diez minutos más"

Actualizado 03/05/2019 15:02:46 CET

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha tachado este viernes de "vergüenza" y "bochornoso" que la Junta de Andalucía haya facilitado a Vox datos que habían demandado sobre los trabajadores, médicos y psicólogos que integran los equipos de lucha contra la violencia de género en la comunidad, y ha acusado al Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs) de estar "cediendo a todos los chantajes" de la "extrema derecha" para permanecer "un poquito más, diez minutos, un cuarto de hora más" gobernando.

En una atención a medios en los pasillos del Parlamento andaluz, la también expresidenta de la Junta ha señalado que, en estos momentos, el Gobierno andaluz está "secuestrado y supeditado a los intereses de la extrema derecha", como, según ha recordado, así califica ya a Vox el presidente nacional del PP, Pablo Casado.

En ese sentido, Díaz ha criticado que, en Madrid, el PP "esté reivindicando qué es la ultraderecha y, en cambio, en Andalucía estén cediendo a todos los chantajes para intimidar y amedrentar a los trabajadores para quedarse un poquito más en el Gobierno".

"Un día son los profesores, otro son los profesionales de violencia de género", y otro día será otro colectivo, según ha lamentado la dirigente socialista, porque el actual Gobierno andaluz "está secuestrado por parte de la extrema derecha" y "el partido de las mamandurrias", según ha añadido usando uno de los términos empleados por Casado para criticar al líder nacional de Vox, Santiago Abascal.

Para la expresidenta de la Junta, detrás de la petición de información sobre los profesionales de violencia de género hay, por un lado, una intención de "amedrentar e intimidar a los profesionales para que no hagan su trabajo" y, en segundo lugar, "quieren que todos los trabajadores de la Junta que no sean funcionarios sean despedidos", como, según ha agregado, expuso este jueves "con mucha claridad" el presidente del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano.

Díaz ha insistido en que, en Andalucía, "la extrema derecha es la que tiene la sartén por el mango", y el Gobierno andaluz "va a ceder a todos los intereses por estar un poquito más de tiempo" en el ejecutivo.

"LISTAS NEGRAS"

Ha tachado además de "inaudito que se estén entregando datos de profesionales exclusivamente porque lo exige la extrema derecha en Andalucía", porque "aquí no había habido nunca listas negras", y ha avisado de que "lo que nos queda por ver parece que va a ser mucho más", porque "ahora plantean que miles de trabajadores andaluces que no sean funcionarios abandonen la administración" autonómica.

"Lo que nos queda por ver es lo que quiera la extrema derecha, que es la que tiene la sartén por el mango", ha enfatizado Díaz, quien también ha llamado la atención acerca de que la información sobre los trabajadores de violencia de género fue facilitada "el día después de las votaciones del domingo" pasado, "como una manera de querer apaciguar las amenazas que esa mañana" habían formulado el propio Abascal y "representantes de Vox en Andalucía".

De igual modo, la expresidenta ha defendido que "el estar colegiado no es requisito" para dichos trabajadores, "sólo para aquellos que quieran ir a juicio", y ha considerado que a los dirigentes de Vox les "da igual" esta cuestión porque "están en el trazo grueso, quieren intimidar, amedrentar" a esos profesionales, que "dejen de proteger a las mujeres y menores, porque no comparten que se proteja la violencia hacia las mujeres, quieren que se la devuelva al ámbito doméstico", y, en esa línea, exigirán que en el próximo Presupuesto de la Junta no haya "ni un euro para la lucha contra la violencia de género".

Díaz ha aludido a las elecciones generales del pasado domingo para subrayar la "debilidad" del actual Gobierno de la Junta, con "un presidente que es el que menos votos y escaños tiene en la historia de Andalucía", y que dirige un partido, el PP, que "desde el domingo" pasado es la "tercera fuerza" en la comunidad, al verse superada en votos por el PSOE-A y Cs.

Díaz ha indicado que, el 28 de abril, "la gente en Andalucía y en España dijo que este modelo" que plantea el actual Gobierno de la Junta "no lo queremos para el conjunto del país", y ha apuntado que el Ejecutivo de Moreno "nunca ha tenido" estabilidad.

"La mitad de los consejeros no se hablan, y quien le marca el compás es la extrema derecha", ha remachado la secretaria general del PSOE-A en referencia al Gobierno andaluz.