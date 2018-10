Susana Díaz: PP-A anticipa su propia "derrota" al plantear que no se deje gobernar a la lista más votada

Actualizado 23/10/2018 10:25:36 CET

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado este martes que el PP, cuando plantea que se respete que gobierne la lista más votada en España, pero no en Andalucía, es que está anticipando su propia "derrota" en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre y solo persigue "bloquear" las instituciones en esta comunidad si los andaluces votan mayoritariamente al PSOE-A.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Díaz ha indicado que ella es consciente de que estamos en un tiempo donde no va a haber mayorías absolutas y todos tendremos que hablar con todo el mundo. Ha defendido que cuando uno no puede formar un gobierno, tiene que dejar, si hay una alternativa, que gobierne, pero si no hay esa alternativa, "te tienen que dejar gobernar" como partido más votado.

Susana Díaz ha preguntado a PP y Ciudadanos si lo que están diciendo en Andalucía es que el 2 de diciembre "no van a respetar el voto de andaluces si mayoritariamente es al PSOE-A" y "que van a bloquear las instituciones si no pueden presentar una alternativa de gobierno".

A su juicio, eso sí que sería una "falta de respeto a la voluntad libre expresada por los ciudadanos en las urnas".

Ha agregado que le llama la atención la "doble vara de medir" del PP y que la misma semana que el presidente de ese partido, Pablo Casado, anunciaba que quería que en España gobernara siempre la lista más votada, salen diciendo que en Andalucía no. Eso demuestra, según ha señalado, que el PP da por hecho que no va a ganar el 2 de diciembre.

Susana Díaz ha recalcado que si uno no tiene capacidad para proponer una alternativa de gobierno, es evidente no puede "castigar a los ciudadanos". "La democracia es que el que pueda gobernar, gobierne y el que quiera gobernar, forme una alternativa a ese partido que ha ganado", ha señalado la presidenta de la Junta, quien ha indicado que lo que no se puede hacer es "bloquear" las instituciones.

Para Susana Díaz, cuando el PP habla de limitación de mandatos de la persona al frente de la Presidencia de la Junta o de no dejar que en Andalucía gobierne la lista más votada, es de "agradecer que ya nos den por ganadores" y que planteen que ella va a continuar como presidenta tras las elecciones del 2 de diciembre,. No obstante, ha apuntado que todavía hay que trabajar mucho para ganar las confianza de los ciudadanos.

En su opinión, el PP muestra "cierta desesperación y anticipan su derrota".

Ha señalado que en el acuerdo de investidura que el PSOE-A suscribió con Ciudadanos (Cs) se incluía la limitación de mandatos como parte de una reforma de la Ley Electoral de Andalucía, pero

"no ponía ni el número ni a partir de cuándo".

De otro lado, la presidenta ha lamentado los "insultos" de la derecha hacia Andalucía. Ha indicado que es legítimo que la critiquen a ella porque es la presidenta de la Junta, pero otra cosa es "atacar" a esta tierra y a los andaluces, incluso a los niños.

Se ha referido a las manifestaciones de la vicesecretaria de Acción Social del PP, Isabel García Tejerina, cuestionando la formación de los niños andaluces. "Si van a hacer uso del informe PISA que se lo lean, sepan a qué se refiere el informe y no extrapolen datos donde no es", ha apuntado la presidenta.

La presidenta ha explicado que el informe PISA se refiere al 2 por ciento de los estudiantes de Secundaria y ha admitido que sigue habiendo dificultades en ese nivel educativo en Andalucía, mientras que se ha a "avanzado muchísimo en Primaria". Ha indicado que los niños andaluces "repiten la mitad" que los niños de Castilla-León en Primaria, con lo que Tejerina "se equivocó" con sus afirmaciones.

Díaz ha agregado que, en cambio, en Secundaria aún existen "dificultades" y no por ello se han tomado decisiones, como reducir a 18 las horas lectivas de los docentes en las aulas para que tengan más tiempo para tutorías o preparación, al tiempo que se está reforzando la Formación Profesional. "Hay que seguir avanzando para que la Secundaria esté al nivel de la primaria", ha señalado.