Susana Díaz agradece "la ilusión y la confianza de los miles de militantes andaluces" que la han respaldado con avales

JAÉN, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La precandidata a las primarias del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha agradecido "la confianza de miles de compañeros que habéis depositado vuestra confianza en mí con los avales llegados desde todas las agrupaciones de todos los rincones de Andalucía". "Es un orgullo teneros a nuestro lado, sois un equipazo y este de hoy es un paso más para recorrer este camino de esperanza y volver a recuperar el Gobierno de la Junta de Andalucía", ha resaltado.

En diferentes encuentros con militantes de Guarromán, Vilches, Linares, Torreblascopedro y Martos, en Jaén, donde ha cerrado la jornada de dos días en los que ha recorrido nuevamente la provincia, Díaz ha subrayado que "somos imparables porque ésta es la campaña de la ilusión, de la cercanía, de la militancia, que no va contra nadie sino que rema cada día a favor de todos. Cada día somos más, sumamos más, porque unidos somos más fuertes".

"He aprendido en estos dos años en la oposición, que me han servido como una auténtica lección de vida, que había mucha gente que no era amigo de Susana pero que decía ser amigo de la presidenta de la Junta para seguir en un carguito", ha dicho, agregando que "al PSOE se viene a servir, no a servirse, puesto que este partido es más grande que cada uno de nosotros: tiene 142 años de historia y los mismos valores de siempre".

"He aprendido mucho para, ahora, con libertad y autonomía, cambiar el partido y hacer un PSOE mejor, más fuerte, más reconocible", ha confesado la socialista, quien asegura que "lo único que me motiva y me seduce es volver a gobernar Andalucía, y siento que la calle está conmigo y me responde". "Esto es un proceso de democracia interna. Yo quiero debatir en las casas del pueblo, ya que en la calle solo sirve para que se frote las manos la derecha", añade, a la vez que se ha mostrado convencida de que "tenemos la oportunidad de hacer un partido abierto, donde los dirigentes rindamos cuenta con los militantes".

Díaz ha abundado en que "tenemos que demostrarle a los andaluces que su voto fue válido y útil, y que no se merecían que saliésemos corriendo por un carguito. Hemos estado a su lado, del lado de los sanitarios, a quienes hemos dedicado tantos aplausos pero que ahora lo que merecen es que les paguen su esfuerzo con el complemento retributivo, no con estatuas, lo mismo que a los profesores y docentes, o a las mujeres de ayuda a domicilio. Por todo esto y mucho más, tenemos que recuperar el gobierno de la Junta".

"La gente recupera la ilusión porque sabe que vamos a gobernar esta tierra muy pronto", ha indicado Díaz, a la vez que ha incidido en que "tengo la obligación de sacar lo mejor del PSOE para conseguirlo". Ha abogado por "darle la ilusión a los compañeros la noche de las elecciones, para que recuperamos el gobierno de la Junta. Y después me dejaré la piel por el partido en España, por la permanencia de un gobierno progresista". "No nos va a parar nadie porque presentamos nuevas ideas, nuevos retos", ha apostillado.

La dirigente socialista ha hecho hincapié en que hay que abordar desde el Ejecutivo regional una educación infantil gratuita de cero a tres años, la transformación energética de Andalucía a través del almacenamiento de energía solar para hacer comunidades energéticas y bolsas públicas para regular el precio a familias y empresarios; garantizar el acceso al agua; defender una PAC social; y blindar la dependencia, entre otros proyectos e ideas que irá desgranando en la campaña informativa que comienza a finales de semana.