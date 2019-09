Susana Díaz anuncia que está embarazada de cuatro meses de una niña

451796.1.500.286.20190910092823

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha anunciado este martes que está embarazada de cuatro meses de una niña, que será su segundo hijo.

En su cuenta en Twitter, la dirigente socialista ha anunciado, pasadas las 9,00 horas, que la familia aumenta y el año que viene llegará "una muy esperada hija y hermanita". Susana Díaz ya tiene un niño de cuatro años, Jose María.

"Quiero compartir con vosotr@s una buena noticia. Nuestra familia aumenta. El año que viene llegará una muy esperada hija y hermanita. Ya estoy deseando ver su carita y la de mi pequeño Jose cuando la vea. Feliz!!", ha indicado Díaz.

En declaraciones a 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco, Susana Díaz ha señalado que se encuentra en su cuarto mes de embarazo y que está muy feliz, es "un sueño". Ha manifestado que ella deseaba volver a quedarse embarazada porque le encantan los niños y ha expresado que ya es una "mamá mayor". "Ya lo era con Jose y con la pequeña lo voy a ser más", ha indicado.

Ha indicado que todavía no tiene nombre decidido para la niña y que todavía en casa están en la fase de convencer a su hijo Jose de que viene un bebé.

Susana Díaz ha expresado que espera que no tenga que afrontar embarazada una campaña de las elecciones generales: "En mi anterior embarazo ya hice dos campañas, las mías y las municipales, y ojalá que ahora no por que haya sensatez y dejen a Pedro Sánchez gobernar cuanto antes para que este país no tenga que volver a pasar por una situación así".

"Espero que haya sentido común por encima de los egos", ha indicado Susana Díaz, quien ha apuntado que tiene esperanza de que no se tengan que repetir las elecciones generales.