Susana Díaz critica que a Moreno "le parezca razonable tener casi un millón de parados" en Andalucía

LA ALGABA (SEVILLA), 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado que al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "le haya parecido razonable tener casi un millón de parados en Andalucía" tras el dato del desempleo conocido este viernes y correspondiente al pasado mes de septiembre.

En concreto, el número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en la comunidad autónoma ha disminuido en 1.826 personas respecto a agosto, hasta situarse en un total de 955.901 parados, mientras que la Seguridad Social ha cerrado septiembre con un aumento de 11.289 afiliados en Andalucía.

En una entrevista en la Cadena SER, el presidente de la Junta ha valorado como "razonable" el dato de paro registrado en septiembre tras la "atípica temporada turística" que se ha vivido este verano como consecuencia de la pandemia del coronavirus, según ha apuntado.

Al hilo, y a preguntas de los periodistas en una atención a medios en La Algaba (Sevilla), Susana Díaz ha tildado de "sorprendente" que al presidente de la Junta "le haya parecido razonable tener casi un millón de parados en Andalucía", y frente a ello ha aseverado que a ella le parece "de todo menos razonable".

La dirigente socialista ha incidido así en destacar que los datos arrojan que Andalucía cuenta con "955.000 parados sin contar los que están en los ERTE" --expedientes de regulación temporal de empleo--, volviendo así prácticamente al "millón de parados" en la comunidad, "con lo que trabajamos y luchamos para bajar de ese millón y de los 800.000" parados en la región, según ha abundado.

La líder de los socialistas andaluces ha agregado que, si al presidente de la Junta "no le parece grave tener casi un millón de parados, me imagino que las perspectivas que tiene para los próximos meses siguen siendo igual de malas".

LA JUNTA TIENE QUE "PONERSE A TRABAJAR"

En esa línea, Susana Díaz ha instado al Gobierno andaluz a "ponerse a trabajar" y a "ayudar a las empresas que lo están pasando mal", y al respecto ha manifestado que "no es de recibo que se esté poniendo en peligro a Abengoa porque el Gobierno de la Junta de Andalucía no ponga el dinero que hace falta para mantener una industria de primer nivel", igual que "no es de recibo" tampoco que por parte del Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs) "no hayan movido ni un músculo por Airbus y por Alestis, con la cantidad de empleo que nos estamos jugando", según ha abundado.

"Y como eso, en todos los sectores económicos que lo están pasando mal", según ha continuado Susana Díaz antes de acusar también a la Junta de haber "llegado tarde" con la iniciativa del bono turístico para financiar a andaluces parte de viajes de al menos tres noches de estancia en hoteles de la comunidad "en invierno", según ha puesto de relieve la dirigente socialista, quien ha subrayado al respecto que "cuando la inmensa mayoría de los andaluces puede coger tantos días de vacaciones es hace dos meses", en verano, que ya ha pasado.

Así las cosas, Susana Díaz ha concluido opinando que por parte del Gobierno andaluz "no se están tomando en serio la realidad", e insistiendo en que estar en la "puerta del millón" de parados, "sin contar los ERTE, no es una buena noticia, y mucho menos razonable, como le parece al presidente de la Junta", según ha zanjado.