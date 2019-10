Susana Díaz: Cs no puede ser "máximo defensor de la financiación autonómica" tras no apoyar pacto de los 4.000 millones

Publicado 07/10/2019 12:48:15 CET

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado este lunes que Ciudadanos (Cs) quiera pasar por "máximo defensor de la financiación autonómica" pese a ser el único partido que el año pasado no votó a favor del pacto alcanzado en el Parlamento andaluz para reclamar 4.000 millones de euros para la comunidad autónoma.

Así lo ha indicado la dirigente socialista en el marco de un desayuno informativo de Europa Press Andalucía organizado en Sevilla en colaboración con Fundación Cajasol, Atlantic Copper, Fujitsu, Orange y Laboratorios Vir, y al ser preguntada por la iniciativa que Cs va a defender en el Parlamento andaluz para reprobar a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a propósito de la financiación autonómica.

Susana Díaz ha tachado de "barbaridad y salida de tono" dicha iniciativa de reprobación por parte de "quien no votó el pacto de 2018", que unió a PSOE-A, PP-A, Podemos e IULV-CA en la pasada legislatura autonómica "a favor de los 4.000 millones que reclamaba Andalucía". "No es serio" y "no es creíble" que ahora, quien "no votó" que sí a ese acuerdo se quiera "convertir en el máximo defensor de la financiación autonómica", ha criticado Díaz en alusión a Cs.

Ha agregado que quien tendrá que dar explicaciones es el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para aclarar "por qué nos ha cambiado a los que estábamos en el pacto de defender una financiación justa por encima de las siglas para entregarse a unos que no votaron" ese acuerdo parlamentario por una mejor financiación (Ciudadanos), y a "otros que no creen en Andalucía, porque no creen en las autonomías, que es la extrema derecha", en referencia a Vox.

Díaz también ha subrayado que el PP-A se sumó al acuerdo de financiación del año pasado en el Parlamento andaluz a última hora porque "estaban esperando a que (Mariano) Rajoy y (Cristóbal) Montoro -entonces, presidente del Gobierno y ministro de Hacienda, respectivamente-- le dijeran que vale", que podían sumarse al acuerdo para no quedarse "solos" en el Parlamento andaluz.

La expresidenta ha querido dejar claro que el cálculo de los 4.000 millones que reclamó la Cámara autonómica a través de ese acuerdo surgió primero de un debate en el Parlamento con "expertos y colectivos" como la patronal, los sindicatos o las universidades, de forma que en el mismo "participó toda Andalucía, y es el diferencial entre la (comunidad) que más cobra por habitante y lo que cobramos un andaluz multiplicado por los ocho millones y medio de andaluces".

Al hilo, Díaz ha aseverado que "no hemos sido los socialistas quienes hemos roto" ese pacto y ellos "siempre hemos defendido que Andalucía está mal financiada, y lo hemos demostrado con datos", de forma que "estaremos siempre en la defensa de la financiación, pero no nos parece de justicia que se quiebre aquel acuerdo exclusivamente para confrontar", según ha zanjado.