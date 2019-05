Susana Díaz destaca que aunque la derecha se dedique a "mentir y manipular", no podrá tocar los votos

Publicado 22/05/2019 15:12:36 CET

CÓRDOBA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha llamado a todos los andaluces "a votar" a su partido este domingo 26 de mayo en las elecciones municipales y europeas porque, aunque "la derecha puede recortar derechos", y también "mentir, manipular y falsear, lo que no puede es tocar nuestro voto, que es nuestra fortaleza".

En este sentido y en un acto en Córdoba con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez; la secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y la alcaldesa de Córdoba y candidata socialista a la reelección, Isabel Ambrosio, la líder del PSOE andaluz ha advertido que, "si nos relajamos, la derecha vuelve".

Por ello, ha pedido "que no haya dudas", ya que, si los socialistas no van a votar, "la derecha vuelve, y están rabiosos, porque no han asumido todavía que el 28 de abril este país les dio una lección, y les dijo con claridad que España somos todos", y que querían "un presidente para una España inclusiva, tolerante, justa y solidaria, en la que nadie se aproveche de la bandera para enfrentar a unos contra otros", y por eso "van a intentar que esto sea una segunda vuelta".

En este sentido, Díaz ha dicho sentirse "profundamente orgullosa de ser andaluza porque en 100 días los andaluces le han dicho con claridad al trifachito" que gobierna en la Junta de Andalucía "que no han olvidado" que PP y Cs "han entregado el Gobierno de Andalucía a la extrema derecha", porque el Ejecutivo andaluz "es rehén de la extrema derecha, que lo quería también para España", pero ésta "dijo que no", lo mismo que "Córdoba dirá que no el próximo domingo", porque los cordobeses no desean que les lleven "a la involución y a la regresión".

Ello se hizo evidente, según ha recordado, "hace tres días en el Parlamento de Andalucía", donde los parlamentarios de Vox "dijeron con claridad que no creían en el 28 de Febrero (el Día de Andalucía), que no creían en la igualdad de los andaluces, y el presidente de la Junta de Andalucía bajó la mirada, agachó la cabeza y tragó".

AMBROSIO ES LA "ÚNICA OPCIÓN"

Por eso, "quien no quiera el trifachito en la ciudad Córdoba solo tiene una opción, votar al PSOE, a Isabel Ambrosio, el próximo domingo", porque son "ellos o nosotros", pues "no hay otra opción", lo que ha llevado a Susana Díaz a pedir a los cordobeses "qué piensen que quieren para sus hijos y nietos", y entonces verán que Isabel Ambrosio es "su única opción", porque es "una mujer cercana, humilde, trabajadora y decente", que puede lograr "una Córdoba mejor para todos".

En consecuencia, según ha argumentado Susana Díaz, quienes todavía tengan dudas de lo que votarán el 26M, "que lo tengan claro, si no quieren que Córdoba caiga en manos de esa derecha retrograda, egoísta, cruel y antigua", lo que deben hacer es "votar a Isabel" y hacerlo "con fortaleza", porque "hay que rematar la faena" tras la victoria del PSOE en las generales del pasado 28 de abril.

Ello es posible en Córdoba porque se cuenta "con una gran mujer y una grandísima alcaldesa", a la que "no se lo han puesto fácil" en los últimos cuatro años, al colocarles la derecha "muchos palos en las ruedas", por no asumir "el cambio a mejor en Córdoba" y "para la gente" que ha logrado Ambrosio y que ahora busca consolidar, "con un equipazo y con un proyecto político para Córdoba" que hará que siga "siendo la alcaldesa de todos los cordobeses", para que su ciudad "siga siendo clave y una pieza fundamental en Andalucía".

Susana Díaz también ha afirmado que los socialistas se sienten "orgullosos" del trabajo realizado por Ambrosio, del "impulso que le ha dado a la ciudad de Córdoba" y de que "lo ha hecho pensando en la gente, con pasión por Córdoba y entregada a los cordobeses", logrando conformar "un ecosistema favorable para crear empleo", y para eso ha estado "llamando a todas las puertas", y "no ha habido despacho ni institución a la que no haya llamado para traerse lo mejor para Córdoba".