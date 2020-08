Susana Díaz exige a Moreno garantizar una ratio máxima de 20 alumnos por aula contratando a más profesores

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha insistido este miércoles en criticar que el Gobierno andaluz del PP-A y Ciudadanos (Cs) "llega tarde, sin diálogo, sin anticipación y sin ningún tipo de rigor" a la vuelta al cole, toda vez que ha advertido de que aún da tiempo para que se baje la ratio, garantizando un máximo de 20 alumnos por aula, porque es "lo primero y lo más urgente" y se puede hacer con "una fórmula muy sencilla: contratar a más docentes y contratar a más profesionales"

Susana Díaz, en declaraciones a los periodistas antes de reunirse con la Confederación Andaluza de Ampas-Codapa en el Parlamento, ha considerado que la Junta "todavía tiene tiempo" de acometer dicha medida, incidiendo en que "no es de recibo que el Ejecutivo andaluz, en 24 horas, haya contratado a vigilantes en las playas o a empleado públicos sin ningún concurso ni oposición para servicios que no eran prioritarios, pero que a dos semanas prácticamente de la vuelta al cole y a cinco días de que los colegios abran sus puertas, no se estén contratando los docentes necesarios para que no haya más de 20 alumnos por aulas".

"Veníamos denunciando que el Gobierno andaluz llegaba tarde y mal a la vuelta a las aulas y lo volvieron a demostrar ayer cuando no quisieron aprobar la comparecencia en la Cámara del consejero de Educación, Javier Imbroda", ha sostenido la líder del PSOE-A, que cree que ésta "es la prueba de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, llega tarde y no se da cuenta de que en apenas cinco días abren los colegios y no se puede garantizar la seguridad de los niños ni de los docentes".

Susana Díaz ha recordado que esta situación afecta a dos millones de ciudadanos que están ligados a la comunidad educativa en Andalucía "y la planificación del Gobierno andaluz llega tarde y sin anticipación de ningún tipo".

Ha resaltado que, llegados a este punto, hacen falta "medidas urgentes" empezando por la bajada de la ratio, y ha incidido en que "hay otras comunidades que lo están haciendo, con la contratación de más profesionales", como Valencia, Castilla y León o Cataluña.

Para la dirigente regional socialista, lo importante es que las "familias se sientan seguras y para eso no puede haber más de 20 alumnos por clase", y ha criticado que Moreno debería tener ya "los deberes hechos" y "mantenido diálogo con todos los colectivos implicados" antes del encuentro interministerial convocado por el Gobierno de España".

"Moreno va deprisa y corriendo, cuando se tenía que haber reunido ya también con las empresas del transporte escolar, de comedores y de aulas matinales", ha añadido la líder socialista.

UN GOBIERNO "INDOLENTE E INCAPAZ

Por otro lado, Susana Díaz ha demandado a Moreno que "ponga orden en el caos que tiene dentro de su Gobierno", al que ha calificado como "indolente e incapaz" porque "no le duele lo que está pasando Andalucía ni es capaz de solucionar nada".

Sobre el vicepresidente, Juan Marín, y sus afirmaciones de que padres y madres "están en su derecho de no llevar los niños al colegio" cuando la Consejería de Educación afirma casi al mismo tiempo que "la no asistencia no es una opción", Susana Díaz ha censurado que en el mismo Gobierno de la Junta "dicen una cosa y la contraria, nos tienen acostumbrados a ese caos y Moreno debe poner orden".

"En un gobierno de coalición, cuando hay dos partidos, se pueden tener posiciones distintas, pero lo que no se puede tener es lo que pasa en Andalucía, con manifestaciones en el mismo día al mismo sector de la población pero contrarias", ha agregado para señalar que "es un esperpento y un circo lo que está pasando en Andalucía porque salen del Consejo de Gobierno y siguen discutiendo, uno dice una cosa, el otro dice la contraria y no hay un presidente que ponga orden y mande un mensaje único a la población"

De otro lado, acerca de las decisiones que está adoptando en este marco la ministra del ramo, Isabel Celaá, la líder andaluza ha defendido que "ha hecho lo que tiene que hacer un ministro de Educación, que sólo tiene tarea de coordinación porque si hubiera hecho otra cosa habría invadido las competencias autonómicas".

Susana Díaz se ha confesado defensora "acérrima" del autogobierno, la autonomía y el 28F, "y el Gobierno de España tienen la competencia en la legislación básica, la coordinación pero la educativa es una competencia transferida a las comunidades autónomas y las comunidad autónomas tienen que ejercer esa competencia" pero por contra, ha lamentado, Moreno "no ha querido hacerlo, ese es el problema que ha tenido Andalucía".