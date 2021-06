Susana Díaz: "No pongamos raseros para unas compañeras que no se ponen para otros compañeros en nuestro partido"

GRANADA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a las Primarias del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha defendido este martes, en un acto con 300 asistentes en Granada capital, que no se deben poner "raseros para unas compañeras que no se ponen para otros compañeros en nuestro partido". Díaz ha recordado que "a los que han perdido elecciones se les ha permitido seguir" y se ha preguntado por qué a ella no si ganó las elecciones, "¿porque soy mujer?". "Nunca desde que llegué a San Telmo he perdido unas elecciones, y el PSOE-A ha ganado en Andalucía todas la citas con las urnas convocadas", ha apostillado.

Díaz ha asegurado que en Andalucía "hay dos caminos: o la derecha abrazada a los fascistas o el PSOE abriendo sus puertas a todo el que se sienta de izquierdas", y ha lamentado que "por rascar votos entre nosotros no podemos blanquear la foto de Colón, que comenzó siendo la foto de San Telmo y que es la foto de la vergüenza con la ultraderecha a la que Europa le pone cordón sanitario".

"Sé que vamos a gobernar en Andalucía muy pronto, en cuanto se convoquen elecciones. Os pido que me acompañéis con lealtad. Quiero gente comprometida que venga a servir al PSOE y no a servirse del PSOE. Somos 46.000 hombres y mujeres defendiendo los valores del PSOE, después de 37 años de gobierno y de dos años en la oposición: tenemos un patrimonio incalculable", ha añadido la socialista.

La candidata ha denunciado que es "evidente que había quien quería reflexionar lo que había pasado en Madrid con unas primarias en Andalucía", insistiendo en la importancia de que estas primarias sean un proceso autónomo que la militancia viva en libertad. "Vengo con libertad, sinceridad y con rebeldía. Sé lo que es gobernar Andalucía, conozco todos los rincones de Andalucía, muy pocos me echarían la pata y, además, represento a mi partido, un partido autónomo que está totalmente identificado con esta tierra", ha manifestado.

Susana Díaz, que antes de este acto ha visitado la sede socialista del Distrito Zaidín-Genil, ha estado precedida por las intervenciones de tres militantes de la ciudad: Lourdes Martín, catedrática de la Universidad de Granada; Natividad Moreno, activista feminista; y Pablo Fernández, secretario del Distrito Ronda del PSOE de Granada.

Previamente a este acto en la capital, que ha reunido en las inmediaciones del Teatro Municipal del Zaidín a en torno a 300 personas, Díaz ha mantenido encuentros con militantes en Nigüelas, Campotéjar, Pedro Martínez y Albolote, donde ha estado acompañada de los alcaldes Rita Rodríguez, José Aguilar, Juan Antonio Fernández y el secretario local Rafael Leiva, respectivamente. La jornada de Susana Díaz en la provincia ha terminado a las 21,30 horas con una asamblea abierta en La Zubia.