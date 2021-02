Susana Díaz ofrece el PSOE-A a los andaluces con "rebeldía democrática" para lograr una Andalucía "mejor y para todos"

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha ofrecido este sábado el PSOE de Andalucía como la "casa" para los andaluces con la "rebeldía democrática" de "querer una Andalucía mejor, para todos, sin que nadie se quede en el camino".

Ha sido el mensaje con el que Susana Díaz ha concluido su intervención en el acto central organizado por el PSOE-A por el Día de Andalucía que se conmemora este domingo, 28 de febrero, y que se ha celebrado en la sede del partido en Sevilla con un aforo reducido como consecuencia de la pandemia.

Susana Díaz ha subrayado que "hay alternativa, ganas, fuerza", y ha trasladado a los andaluces que "la rebeldía democrática, de querer una Andalucía mejor, para todos, sin que nadie se quede en el camino, tiene en el PSOE-A su casa y su gente".

"Hay futuro", ha reiterado la líder socialista, quien ha animado a construirlo entre "todos los andaluces", para quienes el Estatuto de Autonomía marcó "el antes y el después", ya que supuso para la comunidad una "revolución económica" y un "cambio en igualdad", según ha valorado.

Durante su intervención, Susana Díaz ha aludido en reiteradas ocasiones a la pandemia de Covid-19, que "nos deja elementos que tienen que ser una oportunidad", según ha defendido la líder socialista, quien ha agregado que después de esta crisis sanitaria va a quedar "una nueva Andalucía que queremos que sea solidaria, feminista, tolerante, respetuosa, que tenga progreso" y en la que "nadie se quede en el camino".

ELEMENTOS DE LA PANDEMIA QUE SIRVAN DE "FORTALEZA" PARA EL FUTURO

Esa es "la tarea que tenemos por delante, para eso estamos aquí", según ha abundado, al tiempo que ha subrayado que la pandemia "no se lo ha tragado todo", y "deja cosas que nos tienen que servir de fortaleza para el futuro".

En esa línea, ha advertido de que "la sanidad no va a ser igual" tras esta crisis en Andalucía en la que, según ha lamentado, "no todo el mundo ha podido ir al médico o hacerse un PCR si no tenía dinero", a la par que "han empeorado enfermedades crónicas" y se han quedado ictus sin diagnosticar, según ha advertido.

Tras augurar que "la salud de los andaluces va a empeorar cuando pase la pandemia, y habrá cosas que tendremos que afrontar de manera diferente", como la salud mental, Susana Díaz también ha defendido que hay que "reforzar" la Atención Primaria, porque los sanitarios están "agotados, fatigados", después de haber sido, desde la sanidad pública, quienes "han cargado con el Covid", según ha remarcado.

APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN

Susana Díaz ha agregado que la pandemia también "nos ha enseñado que sin salud e investigación no hay riqueza ni economía", y al hilo ha aludido a las vacunas contra el coronavirus que permiten que 2021 pueda ser "el año de la esperanza", según ha apuntado antes de abogar por que "el 2% de la riqueza de todos", en alusión al PIB, se invierta "en investigación", porque "vendrán más pandemias y necesitamos que el talento esté aquí" y no depender de otros países para buscar soluciones como las vacunas, según ha continuado.

"Tenemos que volver a ser vanguardia, pioneros, investigar y apostar por la tecnología", según ha reclamado Susana Díaz, quien ha considerado que los andaluces tienen "capacidad para ser punteros", y así se puede conseguir con los fondos europeos que vendrán vinculados a la crisis, que "nos tienen que permitir ser competitivos y la convergencia definitiva" con el conjunto de España.

La expresidenta de la Junta ha dedicado palabras a colectivos especialmente afectados por la pandemia como el de las personas mayores y el de los jóvenes, muchos de los cuales, según ha subrayado, han sufrido ya "dos crisis" en su vida.

También ha pedido "no demonizar" al colectivo de jóvenes, porque "la inmensa mayoría" de ellos, en España en general y en Andalucía en particular, "ni son violentos ni queman las calles ni se comportan de manera irresponsable poniendo en riesgo la salud de los demás", según ha dicho antes de defender que los jóvenes de hoy son "gente comprometida y solidaria".

EDUCACIÓN "EN IGUALDAD"

Susana Díaz también ha reivindicado la "educación en igualdad" y el reto de diseñar una Andalucía "competitiva, responsable con su entorno medioambiental", porque la comunidad autónoma "está sufriendo en lo alto de la liga lo que es el cambio climático", según ha alertado.

En esa línea, ha subrayado que "nuestra fortaleza que es nuestra riqueza natural hay que mimarla y cuidarla", y tras advertir de que el "cambio climático va ligado a las pandemias", ha remarcado que en el futuro, "o protegemos el entorno que nos cuida, o la situación será complicada".

"Por eso tenemos que liderar que la nueva Andalucía" sea "verde", apostando por "una industria verde", porque la comunidad autónoma "no puede vivir sólo del tercer sector" y necesita "industrias fuertes", según ha continuado Susana Díaz, que en ese punto ha aludido a noticias preocupantes en ese sector que se han sucedido en los últimos días como la solicitud de concurso de acreedores por parte de la multinacional andaluza Abengoa o el posible cierre de la planta de Airbus en Puerto Real (Cádiz).

Ha enfatizado que "no se puede perder el tejido industrial" en Andalucía, y por eso ha animado a "llegar a un consenso para reforzar la industria verde en la comunidad".

Susana Díaz también se ha referido al autogobierno que va ligado a la autonomía, y que se refleja en "servicios públicos esenciales" como sanidad y educación, y al hilo ha vuelto a cargar contra el "chantaje" de Vox dirigido a la Junta para la implantación del "pin parental", que supondría que "un debate de otro siglo entre en las aulas andaluzas", y a señalar en los colegios al que es "diferente", según ha alertado.

Tras insistir al hilo de ello en que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "lo es porque quiere Vox, porque no ganó las elecciones" autonómicas, Susana Díaz también ha abogado por enseñar en las escuelas lo que pasó durante cuatro décadas en el país, en alusión a la dictadura franquista, "para que no se vuelva a repetir".

Si eso no se conoce, según ha argumentado, los "herederos" del franquismo "campan impunes", por lo que hay que saldar la "deuda" que, en su opinión, existe en el sistema educativo de la comunidad, la de "enseñar la historia de antes de la autonomía andaluza para que nadie venga ahora a cuestionar su autogobierno y el Estatuto que permitió que Andalucía se modernizara, creciera en igualdad".

Susana Díaz ha concluido indicando que los socialistas andaluces viven este 28F "con el compromiso de que hay futuro, para las mujeres, para los jóvenes, para nuestros mayores, a los que hay que seguir cuidando", y "para todos los rincones de nuestra tierra, donde ocho provincias suman en una", según ha proclamado.

JUVENTUDES SOCIALISTAS

Antes que Susana Díaz ha intervenido en el acto el secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), Alejandro Moyano, quien ha apuntado que, con el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) conformado hace dos años, el cielo en Andalucía "se tiñó de gris" y se han vuelto a ver "banderas falangistas ondeando por las calles".

Ha agregado que las juventudes socialistas tenían claro que de cara a este 28 de febrero tenían que hacer "algo diferente, que fuese acorde a lo que estamos viviendo, una etapa compleja donde los jóvenes volvemos a ser la generación que paga los platos rotos sin tener responsabilidad alguna", según ha apuntado, y al respecto ha aludido al "plan de rescate de la juventud andaluza" que este pasado viernes abordó la organización juvenil con la secretaria general del PSOE-A.

El acto, que ha concluido con el himno de Andalucía, ha incluido la entrega de los premios del concurso de fotografía y relato organizado por el partido con motivo del 28F.