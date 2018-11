Susana Díaz pide a los andaluces que acudan masivamente a las urnas para contestar a la derecha que “nos insulta”

Actualizado 15/11/2018 22:19:45 CET

GRANADA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la reelección por el PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido este jueves a los andaluces que participen masivamente en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre para contestar a través de las urnas a esa derecha que "ofende e insulta" a esta tierra.

Susana Díaz ha abierto este jueves en Granada la campaña electoral, que se prolongará hasta el día 30, con un multitudinario acto en el Palacio de Congresos de la ciudad, al que han asistido más de 2.000 personas. Al inicio del acto, que ha comenzado sobre las 20,30 horas, se emitido el vídeo 'Andalucía una tierra con acento, con acento en la i'.

La presidenta de la Junta ha querido dejar claro que el PSOE-A gana en Andalucía simplemente "porque quiere la gente" y ha dicho que la mejor manera de contestar a quienes "insultan y ofenden" a los andaluces, en clara referencia al PP, es "participando masivamente" el 2 de diciembre, contestando a través de las urnas.

Ha querido dejar claro que el PSOE-A nunca utilizará el descontento o la crítica para crispar a los ciudadanos, y ha denunciado que, en cambio, el PP se está dedicando a "crispar, enfrentar y encanallar" la vida pública.

Susana Díaz ha señalado que quiere una mayoría amplia el 2 de diciembre porque solo quiere deberse a los andaluces. "No quiero que nadie venga a decirnos aquí cuándo se puede defender a Andalucía y cuándo no", ha señalado la presidenta, quien ha insistido en que no quiere que nadie venga a condicionar nuestro Gobierno o nuestro futuro a los intereses que se puedan tener de cara a otros procesos electorales.

Ha querido dejar claro además a que no va a estar dispuesta como presidenta a que nadie vuelva a "faltarle a los andaluces".

Ha manifestado que está convencida de que el PSOE-A va a ganar las elecciones el 2 de diciembre, porque en la calle hay muchísimo cariño hacia este partido y porque, sobre todo, se nota en "el estado de nervios" que tiene el resto de partidos. "¿Habéis visto la cara de nervios que tienen todos y las semanistas que llevamos"?, ha preguntado la presidenta.

"Tenemos que ganar por Andalucía, por nuestros niños, que es lo que más queremos en el mundo y no queremos que nadie se meta con ellos porque son el presente y el futuro de nuestra tierra; por nuestros mayores, y por los jóvenes para que tengan futuro aquí, en su tierra, con su gente", ha señalado Susana Díaz.

Díaz ha agregado que también hay que ganar por las mujeres, para seguir construyendo la igualdad, y porque Andalucía necesita una "voz propia, y firme y un proyecto solvente que defienda a esta tierra, sobre todo, cuando el día 2 de diciembre muchos se marchen".

Ha querido dejar claro que los socialistas van a hablar en esta campaña de lo que interesa a Andalucía, frente a aquellos que han llegado a esta tierra -en referencia a Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs), a los que no ha nombrado en ningún momento-- para hablar de otras cuestiones, demostrando que no sienten respeto por esta comunidad.

Susana Díaz ha insistido en que afronta esta campaña, con ganas, con mucha ilusión, "feliz y contenta", porque se siente orgullosa de ser presidenta de una tierra hecha a sí misma. Ha recordado que las elecciones se van a celebrar dos días antes de la conmemoración de las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977, cuando los andaluces se echaron a la calle para reclamar igualdad, una reivindicación plenamente vigente en la actualidad.

La presidenta también ha querido dejar claro que está al frente de un Gobierno "decente y honesto", de gente trabajadora. Susana Díaz ha insistido en que quiere un Gobierno "de banda ancha", que significa que en el PSOE "cabe todo el mundo", cualquier ciudadano de esta tierra.

Si consigue la confianza mayoritaria de los andaluces el próximo 2 de diciembre, Susana Díaz ha garantizado que va a tender la mano a todo el mundo, pero que nunca estará dispuesta a que "nadie utilice a Andalucía".

Ha indicado que los socialistas son "muy lorquianos" y tienen la esperanza siempre de una Andalucía mejor, de la que sentirnos orgullosos. Ha recordado que el poeta Federico García Lorca fue asesinado hace 82 años por defender la libertad.

INTERVENCIONES DE JIMÉNEZ, ENTRENA Y CUENCA

Por su parte, la cabeza de lista al Parlamento andaluz por Granada, Teresa Jiménez, ha manifestado que los socialistas afrontan esta campaña electoral orgullosos del trabajo que ha hecho Susana Díaz al frente del Gobierno andaluz, un "trabajo honesto y bien hecho". Ha indicado que el PSOE-A representa la "esperanza" para esta tierra, frente a una derecha que no comparte el futuro y el progreso que ha traído el Gobierno andaluz ni los éxitos de nuestra tierra.

El secretario provincial del PSOE de Granada y presidente de la Diputación, José Entrena, ha señalado que este partido es un instrumento fundamental al servicio de la ciudadanía y cuenta con un buen proyecto para seguir avanzando, con un liderazgo fuerte como el de Susana Díaz. Ha dicho que las alternativas que hay enfrente "son los que llegan insultando" y una derecha que utiliza Andalucía como un "campo de juego". "La alternativa al PSOE-A es la nada, porque a la derecha nunca le ha interesado Andalucía", ha apuntado.

Entrena ha protagonizado la anécdota del acto de apertura de campaña puesto que se le ha roto el cinturón del pantalón y lo ha arrojado al suelo del escenario, lo que ha motivado las carcajadas de los presentes. "El momento correa de Entrena será insuperable", ha dicho la presidenta de la Junta con posterioridad.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha manifestado que Susana Díaz es la "sonrisa" de Andalucía, la del futuro y el progreso, y ha querido dejar claro que esta comunidad no es "segundo plato" de nada como pretende el PP de Pablo Casado.