Susana Díaz pide a la Junta que no convierta a Granada en el "laboratorio de pruebas de la Educación andaluza"

Publicado 10/01/2020 14:26:58 CET

GRANADA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que no convierta a la provincia de Granada en "ese laboratorio experimental para los recortes en el sistema público educativo de Andalucía".

En declaraciones a los periodistas en una visita a la entidad del proyecto del acelerador de partículas y a las instalaciones de la empresa Espadafor junto al secretario general del PSOE de Granada y presidente de la Diputación, José Entrena, Díaz ha asegurado que no se puede asegurar estar "a favor de ayudar a la España vaciada y apostar por la Andalucía que empieza a tener esos síntomas" y a la vez "cerrar unidades escolares".

"Llevábamos meses diciéndolo. Es una mala noticia. Lo veíamos venir cuando se inició el curso escolar, esto era algo que tenían definido y planificado. Iban a utilizar a la provincia de Granada como ese laboratorio experimental para los recortes en el sistema público educativo de Andalucía", ha comentado la secretaria socialista.

Con el cierre de las unidades escolares, Díaz ha asegurado que se está atacando "el corazón de la igualdad de oportunidades, que es la educación pública y de calidad", y que esta acción por parte de la Junta de Andalucía ya fue avisada por el PSOE "y ahora se consuma".

"Moreno Bonilla no puede dar el mensaje en el pueblo más pequeño de Andalucía y a los dos días cerrar 51 unidades escolares y utilizar Granada como el laboratorio de los recortes en la educación pública en Andalucía. Eso no es compatible", ha valorado.

Díaz también ha contestado a las declaraciones de Moreno este viernes en Granada, cuando el presidente andaluz ha justificado el cierre de líneas educativas debido al "descenso brutal de la natalidad" que se mantendrá en los próximos años no solo en Granada sino también en el conjunto de Andalucía.

"En lugar de asumir que es una mala decisión y que tiene que corregirla, ha mirado al presidente de la Diputación y le ha pedido que lo arregle él, que ha bajado la natalidad. Asuma su responsabilidad como presidente de la Junta y no castigue a los pueblos pequeños. Bastante hace la Diputación por garantizar el combate contra la despoblación, asumiendo responsabilidades que no son suyas, frente a un gobierno que ha decidido que para los vecinos de los pueblos pequeños de Andalucía no gobierna", ha defendido Díaz.

La expresidenta de la Junta de Andalucía ha lamentado que, debido al cierre de los centros escolares "700 chavales vayan a tener que ir a estudiar a otro colegio", y que "51 municipios se vean afectados de momento este año", algo que ha considerado "un mensaje muy malo para la población de esos municipios".

"Ya no van a tener servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones, y quien si quiere que sus hijos estudien en una escuela pública acabará yéndose. Es una muy mala noticia para Granada, donde sabéis que se concentra el mayor número de municipios porcentualmente de Andalucía", ha finalizado.