Andalucía espera a que se aclare déficit y techo de gasto para los presupuestos

Actualizado 22/08/2018 15:44:28 CET

SEVILLA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado que su voluntad es que se aprueben los Presupuestos andaluces del 2019, a la par que ha advertido de que "hay que esperar" a que se aclare en los próximos días tanto la senda de estabilidad como el techo de gasto ya que condicionan la elaboración de las cuentas autonómicas.

En una entrevista con Europa Press, la jefa del Ejecutivo andaluz ha explicado que Andalucía se está jugando 350 millones de euros con el déficit y ha dicho no entender "como tanto Podemos como el PP están votando en contra de que la comunidad autónoma pueda disponer de 350 millones más para hospitales, centros de salud, profesores, atención a los dependientes o para ayudar a crear empleo".

"Tendremos que esperar porque hablamos de hacer un presupuesto con 350 millones de euros más --un total de 500 junto a las liquidaciones a cuenta--, o menos, y eso es algo que hay que tener en cuenta", ha sostenido Susana Díaz, que ha insistido en que su voluntad es aprobar las cuentas del próximo ejercicio.

Así las cosas, ha advertido de que el PP y Podemos tendrán que explicar que "ahora que Europa nos da más oxígeno, que es lo que hemos reivindicado durante toda la crisis, voten que no". "¿Cómo le van a decir a los andaluces que no quieren que dispongamos de 350 millones más para educación, sanidad, dependencia, para la cultura o para el empleo? ¿cómo pueden explicar eso?", ha abundado antes de recordar que Andalucía "ha hecho las cosas bien, ha cumplido y por eso ahora podemos gastar 350 millones más".

PIDE RESPONSABILIDAD A LA OPOSICIÓN

En cuanto a la subida de impuestos que ha planteado el partido morado, la presidenta andaluza ha preguntado que "si Europa da oxígeno, ¿por qué tienes que recurrir a la subida de impuestos?". "Si Europa te da lo que vienes pidiendo durante toda la crisis, porque no hemos compartido la austeridad a ultranza que ha traído sufrimiento, ¿por qué plantean otra cosa?", ha lamentado.

Y esto responde, en opinión de Susana Díaz, a que lo que quiere Podemos es "generar ruido, deteriorar al Gobierno e impedir que las cosas salgan adelante", algo que, según ha dicho, ya ha vivido ella durante toda la legislatura en Andalucía y que ahora no le extraña.

Por todo, la jefa del Ejecutivo andaluz ha reclamado a los partidos de la oposición responsabilidad con España y con Andalucía "para que dispongamos de ese oxígeno", porque "es de sentido común" y porque "no se puede entender cómo se pueden negar a eso ni condicionarlo a otras cosas".

Tras recordar que unos y otros han pedido en el Parlamento y en Congreso en reiteradas ocasiones que Europa dé más oxígeno, ha censurado que ahora rechacen la nueva senda o que lo condicionen a imponer nuevos impuestos. "¿Por qué lo tienen que condicionar a apretarle más el cinturón a quien ya se ha apretado mucho durante toda la crisis? No me meto en la política fiscal de Podemos, pero me meto en que cuando viene oxígeno de Europa impidan que eso mejore la vida de los andaluces", ha apostillado.

PRIORIDADES PARA EL 2019

En cuanto a las prioridades del Gobierno andaluz en las cuentas del 2019, Susana Díaz ha explicado que se centrarán sobre todo en el empleo, que es la principal preocupación de los andaluces: "Hemos creado mucho empleo, hay más de medio millón de parados menos que cuando llegué a la Presidencia de la Junta y Andalucía tira del carro de la creación de empleo según la última EPA y el paro registrado".

Y también que el empleo que se cree sea de calidad, combatiendo la precariedad y entendido que si la economía y los beneficios de las grandes empresas crecen, "el salario de los trabajadores también debe crecer y mejorar sus condiciones de vida y de trabajo".

Además del empleo, la presidenta andaluza ha explicado que también serán prioritarios para su Ejecutivo la sanidad y la educación, además de la atención a la dependencia y el mantenimiento y mejora de los servicios públicos. "Estas son las prioridades de los andaluces y, por lo tanto, las mías como presidenta", ha zanjado Susana Díaz.