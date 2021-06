Susana Díaz: “El respeto y la unidad deben imperar en las primarias porque, gane quien gane, el rival es la derecha"

TORREDONJIMENO (JAÉN), 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a las elecciones primarias del PSOE de Andalucía para ser candidata a la presidencia de la Junta Susana Díaz ha defendido este sábado que "el respeto y la unidad debe imperar en las primarias porque, gane quien gane, gana el PSOE y el rival es la derecha".

En este sentido, "cuando gana un compañero o compañera, nos ponemos todos detrás porque este partido tiene 142 años de historia y los valores están siempre por delante de las personas", ha dicho Díaz, por eso ha lamentado "que se están produciendo algunos empujones", algo que "no cabe en los socialistas", según reseña en una nota de prensa la candidatura.

Durante una asamblea abierta con militantes de Torredonjimeno (Jaén), Díaz ha llamado a que "no blanquear el pacto infame que llevo a las derechas a la Junta de Andalucía". "La foto de Colón tiene un preludio que fue la foto de San Telmo, donde se abrazaron a la ultraderecha", ha asegurado. Frente a ello, la socialista ha defendido que quiere "poner un horizonte de una Andalucía moderna, verde, solidaria, digital, pero con los valores de siempre del PSOE".

Susana Díaz, que ha estado acompañada por el alcalde de Torredonjimeno, Manuel Anguita, y el secretario local, Juan Eugenio Ortega, ha asegurado que ahora se siente "muy libre". "Cuando llegué a la presidencia de la Junta llevaba una mochila muy grande y hoy voy ligera de equipaje, lo único que ofrezco es mucha entrega y trabajo", ha defendido, antes de apuntar que el 13 de junio se decide la candidatura y también el modelo de partido que se quiere, "si una sucursal o un partido autónomo decidido por los militantes de aquí".

De otra parte, "no me gusta que se manosee la palabra renovación", ha apuntado, pues quiere "renovar muchas cosas, como la forma de elegir a los compañeros" porque quiere "un partido abierto en el que sus dirigentes rindan cuenta". "La oposición no es fácil, hay momentos complicados de soledad, empujones, zancadillas, y en estos dos años y medio he reconocido mis errores y equivocaciones. Y me ha ayudado a superarme, a crecer y a mejorar", ha ahondado.

Por otra parte, ha afirmado que "es una indecencia que se pague más de luz que de hipotecas" y que "hay que almacenar energía porque somos la comunidad autónoma con más horas de sol y podemos crear bolsas públicas de energía para bajar las tarifas de luz a familias, empresas, autónomos y trabajadores".

Además, la socialista ha defendido que "volver con un presupuesto que parte de cero para pintarlo desde la izquierda y marcar la diferencia". Siguiendo con las propuestas, "competiremos con la privada poniendo medios en la pública y limitando a 20 niños la ratio por aula para que cuando comience el curso no haya niños y niñas que estén ya en el pelotón de cola".