Susana Díaz ve "irresponsable" que PP y Cs, con tal de provocar "bloqueo, entreguen la llave" a partidos como Bildu

Publicado 05/04/2019 10:12:14 CET

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado este viernes una "irresponsabilidad" la actitud que están mantenido PP y Ciudadanos (Cs), puesto que con tal de provocar "el bloqueo", están "entregando la llave" ante la aprobación de medidas importantes en este país a partidos como Bildu.

En una entrevista con RNE recogida por Europa Press, Susana Díaz se ha pronunciado así tras ser preguntada sobre si le ha causado malestar que varios decretos del Gobierno contaran con los votos de Bildu. Ha apuntado que a ella lo que le causa malestar es que se produzcan bloqueos en las instituciones que al final hagan decisivos a partidos que no deberían serlo.

Ha indicado que cuando muchos se dan golpes de pecho diciendo que son constitucionalistas y luego bloquean de manera "arbitraria o frívola" las instituciones para dar a entender que partidos que no deberían tener la sartén por el mango, la tienen, hacen "un daño enorme a la democracia".

Susana Díaz ha señalado que PP y Cs, con tal de provocar el bloqueo, le "entregan la llave" a partidos como Bildu o a los independentistas catalanes para la aprobación del presupuesto o de decretos que le cambian la vida a las personas. Ha indicado que este tipo de actitudes le parecen "irresponsables, de política de regate corto y de estar en el tacticismo" y no en el interés general del país.

"Tu no te puedes envolver en la bandera de España, decir que eres más patriota que nadie y, a la hora de la verdad, dejar a un Gobierno a los pies de los caballos, exclusivamente para decir que o que no le cambia la vida a mejor a la gente o que se echa en manos de los independentistas", según ha indicado.

Preguntada sobre si cree que el PSOE tendrá que mirar finalmente a partidos como Bildu para poder mantener el Gobierno tras las elecciones del 28 de abril si no es posible el acuerdo con Ciudadanos (Cs), ha expresado que está convencida de que no va a hacer falta y ha indicado que todo el mundo sabe que ella no se sentiría "cómoda ahí".

Ha manifestado que el PSOE no ha tenido ningún pacto con los independentistas porque si lo hubiera habido, tendríamos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Ha indicado que no se ha cedido a la presiones de "Torra o del señor de Waterloo", lo que es una "buena noticia" para el país.

Susana Díaz ha confiado en una importante movilización de los votantes de izquierda de cara a las elecciones generales, por cuanto ya han podido ver que, en Andalucía, cuando no gobierna el PSOE gobierna la derecha "con el rostro más cruel y más duro".

Ha manifestado que, sin duda, los socialistas y los votantes de izquierda "no se pueden relajar" por el hecho de que las encuestas digan que se van a ganar las elecciones generales, porque si nos relajamos, la derecha vuelve "con el rostro más cruel".

Asimismo, Susana Díaz ha manifestado que no ha entendido el viraje hacia la derecha "bastante fuerte y raro" del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha decidido hacerle un "cordón sanitario" al PSOE. En su opinión, cuando Rivera "entra en estado de nervios, Ciudadanos acaba pagándolo".

Ha señalado que el PSOE tiene que aspirar el 28 de abril a tener una mayoría sólida y si eso no es posible, pues después ya se verán los pactos.