Susana Díaz: Vox "enseña la patita" con el aborto "de la involución que queda por ver" en Andalucía

Actualizado 14/11/2019 14:58:13 CET

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha advertido este jueves de que desde Vox han empezado a "enseñar la patita" de "lo que nos queda por ver" de "involución" en Andalucía al hilo de sus ideas contrarias al aborto en la comunidad autónoma.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios tras asistir a la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, Díaz se ha referido así a una moción que este jueves ha defendido Vox en la Cámara andaluza centrada en las familias, y que incluye referencias al aborto.

La expresidenta socialista de la Junta ha lamentado que en Andalucía "han escogido" por parte del Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) "el camino de la involución y lo que diga Vox", que ha definido "con claridad su concepto de familia" y de "la libertad de las mujeres para decidir su maternidad dentro de su libertad individual".

Al respecto, Díaz ha dicho que no quiere "ver en Andalucía que chicas que han sido violadas", o cuya "situación familiar, personal o social les obliga a no seguir adelante con un embarazo" puedan verse coaccionadas para no abortar, cuando la decisión de una mujer de "suspender su maternidad no le es fácil" a quien decide adoptarla.

"Cuando lo decida en libertad, ¿qué le van a poner, el latido del niño para presionarla o coaccionarla?", se ha preguntado la líder socialista, que teme que en Andalucía no se pueda "decidir en libertad interrumpir el embarazo", y ha advertido de que esto "es sólo el inicio", porque "están enseñando la patita de lo que nos queda por ver aquí".

Además, ha lamentado que el PP "tiene que pasar por el aro de la ultraderecha" en Andalucía, donde los 'populares' "prácticamente han empatado" con Vox en las elecciones generales del pasado domingo, y en ese sentido ha criticado que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, anunció este miércoles "un millón de euros para asociaciones Pro-vida, para coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo".

Díaz ha afeado que el consejero realizara ese anuncio "en lugar de haber dicho que iba a destinar ese millón de euros a los paritorios de Úbeda (Jaén) que están cerrados porque no tienen matronas", o para "cubrir las plazas de muchos centros de salud donde las mujeres que quieren mantener su embarazo no son atendidas", según ha advertido.