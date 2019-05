Taxistas andaluces presentan la campaña 'Elige Taxi' para potenciar este servicio de "personas que llevan a personas"

Publicado 03/05/2019 12:29:00 CET

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT) ha presentado este viernes la campaña 'Elige Taxi' para potenciar este servicio de "personas que llevan a personas".

A la presentación de esta campaña en Sevilla han asistido el presidente de la FAAT, Miguel Ruano, el vicepresidente de la Federación, Fernando Morales, y los encargados de la creación publicitaria Monty Fernández y Ana Lucía Martín.

El presidente de FAAT ha resaltado que esta campaña es "la más ambiciosa en el taxi en España" para promocionar la marca taxi. "La campaña solo vende la marca taxi, no se sintetiza en ninguna aplicación, solo en el taxi de toda la vida con sus evoluciones", ha explicado Ruano, a la vez que ha destacado que en los vídeos de esta campaña se puede ver que "el taxi es vanguardia de tecnologías en todos los sistemas de localización y medios de pagos".

En Andalucía hay unos 9.000 taxistas autónomos, de los que alrededor de 7.000 forman parte de la FAAT, ha indicado Ruano, destacando que esta campaña se mantendrá durante unos dos meses. "Sin las 33 organizaciones que conforman la FAAT esta campaña no habría sido posible", ha valorado.

Ruano ha expuesto que se intenta sensibilizar a los usuarios de toda la vida porque "el taxi tiene una historia de 110 años en España". "La campaña vende su producto, el taxi, el de siempre, el que tiene paradas repartidas por todos los puntos y que está las 24 horas del día, con servicios regulados y tarifas controladas por Ayuntamientos y la Junta de Andalucía", ha subrayado.

La campaña ha tenido un coste de 18.600 euros y cuenta con una página web, vídeos, gráficas para redes sociales y vinilos para que los taxistas andaluces puedan identificar sus vehículos con la misma.

"El objetivo era hablar de las bondades del taxi desde su concepto, que es el de servicio público, y no entrar en guerra ni en conflicto", ha apuntado Monty Fernández.

"TRANSPORTE ACOSTUMBRADO A COMPETIR"

"Cualquier persona tiene derecho a elegir el modelo en el que se mueve, nuestra reivindicación no va contra el usuario sino que los responsables son otros", ha precisado el presidente de la FAAT, al tiempo que ha reconocido que el taxi es un medio de transporte "acostumbrado a competir, primero con los autobuses urbanos, los interurbanos, los tranvías y 'BlaBlaCar'". "Es el modo de transporte que más compite y no está subvencionado", ha apuntado.

Preguntado sobre la campaña de precios cerrados en Barcelona, Ruano ha explicado que "en Andalucía se lleva pidiendo unos años". "Reivindicamos que permitan al sector del taxi dar un precio cerrado desde antes de que llegaran a Sevilla algunas multinacionales, otra cuestión es que las administraciones sean unos elefantes lentos a la hora de actuar y haya que estar encima de ellas", ha argumentado.

En este sentido, Ruano ha insistido en que no solo está a favor de esta medida sino que "está puesto en blanco sobre negro desde hace muchos años" porque el sector está "a favor de todo lo que pueda gustar al usuario".

Además, ha señalado que entre las reivindicaciones del taxi está "no llevar mucho dinero encima". "Somos los primeros interesados en dar servicio al usuario y luego en facilitar todos los medios de pago posibles que eviten que una persona sensible pueda llevar dinero encima".

Por último y en referencia al precio cerrado, el presidente de la FAAT ha asegurado que cuando la administración lo autorice, "tendrán los medios y aplicaciones para hacerlo con una diferencia importante; el precio del taxi será definitivo y no tendrá sorpresas". "Luego no habrá un recalculo de una aplicación en Silicon Valley que dirá que cuesta más porque al final han sido más kilómetros, eso no lo tendrá la aplicación del taxi porque no lo permitirán las autoridades y no lo quiere el sector", ha concluido Ruano.