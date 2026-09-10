El Teatro de la Axerquía celebra el miércoles 16 sus 50 años con la obra 'La discreta enamorada'

Archivo - Teatro de la Axerquía, en una imagen de archivo. - IMAE - Archivo

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La próxima semana el Teatro de la Axerquía cumple 50 años. El Instituto Municipal de Artes Escénicas Gran Teatro de Córdoba (IMAE) ha preparado un ciclo con el que conmemorar esta efeméride eligiendo dos autores referentes de títulos clásicos como son Lope de Vega y Shakespeare, y tres títulos que finalmente serán: 'Cuán largo me lo fiáis', 'La discreta enamorada' y 'Macbeth'.

Según ha detallado el Ayuntamiento, Trápala Teatro, la compañía más veterana de la ciudad, asume las citas de los días 15 y 16 de septiembre, a las 21,30 horas, con 'Cuán largo me lo fiáis' y 'La discreta enamorada', respectivamente.

Con el primer título la compañía recupera una leyenda cordobesa poco conocida: en 1617, la compañía de un actor llamado Jerónimo Sánchez representó en la ciudad un texto sobre Don Juan que, con el tiempo, inspiraría a Tirso de Molina para escribir 'El Burlador de Sevilla'. Trápala convierte ese dato histórico en ficción: imagina que el alma de aquel actor no descansa, sino que vuelve cada noviembre a Córdoba para revivir, una vez más, las luces y las sombras del personaje que ayudó a crear.

Fundada en 1974 por un grupo de jóvenes recién salidos de la Escuela de Arte Dramático de Córdoba, Trápala es la compañía teatral más antigua de la ciudad, con más de 40 títulos a sus espaldas; de hecho, ella misma cumplió sus propios 50 años en noviembre de 2024, menos de dos años antes de subirse a un escenario que cumple exactamente los mismos.

Sobre el escenario, el Coro de Ópera de Córdoba y la Camerata Gala acompañan una puesta en escena que mezcla voz cantada y voz hablada, alejándose del Don Juan romántico de Zorrilla para volver a sus raíces: Tirso, Molière y la ópera de Mozart.

El 16 de septiembre, también de la mano de Trápala Teatro y a la misma hora, se podrá disfrutar de 'La discreta enamorada' de Lope de Vega. La compañía cordobesa estrenó esta obra en el Gran Teatro, allá por el año 2008 y se recuperó en 2023 con motivo del 150 aniversario del espacio escénico.

El Teatro del Siglo de Oro se llena de vigencia y frescura con la representación de esta comedia de enredo, una de las más brillantes de Lope de Vega. La obra narra las ingeniosas estratagemas de Fenisa, una joven que desafía las rígidas normas de su época y utiliza toda su astucia --el significado original de ser "discreta" en el siglo XVII-- para conquistar a su amado Lucindo y evitar un matrimonio concertado.

Con un ritmo trepidante repleto de equívocos, humor y picardía, este montaje celebra la fuerza liberadora del amor y la audacia femenina en un alegato en favor de la libertad individual que sigue conectando con el público actual. Esta obra sustituye a la inicialmente prevista, 'El Perro del Hortelano', que por motivos ajenos al IMAE ha debido de ser retirada del cartel. Las entradas para este espectáculo serán igualmente válidas para esta nueva propuesta. Los espectadores que lo deseen podrán solicitar la devolución de las entradas escribiendo al correo 'devoluciones.imae@ayuncordoba.es'.

'MACBETH'

El ciclo se cierra el 17 de septiembre, igualmente a las 21,30 horas, con 'Macbeth', la tragedia con la que Teatro Clásico de Sevilla ha sido reconocida con el Premio Lorca 2026 a la mejor adaptación o versión teatral --además del Premio Lorca 2026 al mejor vestuario y un galardón a la dirección para Alfonso Zurro en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres 2025--.

La coincidencia no acaba ahí: con Íñigo Núñez y Celia Vioque como el matrimonio protagonista, este montaje nació en 2025 para celebrar los 20 años de la compañía, fundada por Juan Motilla, que cuenta con Alfonso Zurro --dramaturgo con más de 40 montajes dirigidos y actual presidente de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía-- como director habitual de sus espectáculos.

Con más de 80 premios en su trayectoria, la Axerquía recibe así, en su propio aniversario, una producción nacida para festejar otro: como ya ocurrió con Trápala, otra de las tres compañías del ciclo llega a Córdoba celebrando también su propia efeméride. Más de cuatro siglos después de su estreno, la historia de un hombre empujado por la ambición hasta la locura sigue resultando incómodamente actual: puede que ya no creamos en brujas, pero cuesta poco reconocer a quienes hoy susurran al oído del poder.

Con ella, el ciclo cierra su recorrido por el Siglo de Oro y la Inglaterra isabelina con la pieza más oscura de las tres. Las tres funciones tienen un precio individual de 15 euros, pero quienes quieran ver el ciclo completo pueden hacerlo con el abono conjunto, a 35 euros, que da acceso a las tres noches.

Tanto las entradas sueltas como el abono del 50 aniversario están a la venta en 'https://teatrocordoba.es/' y en la aplicación IMAE-Teatros de Córdoba. Para quienes prefieran la compra presencial, la taquilla del Teatro Góngora permanecerá abierta de 10,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes.