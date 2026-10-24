El Teatro Cervantes de Linares (Jaén) acoge el acto de investidura como Doctora Honoris Causa de la UJA de Nuria Oliver

La ingeniera en Telecomunicación Nuria Oliver Ramírez. - UNIVERSIDAD DE JAÉN

LINARES (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Jaén (UJA) ha anunciado que el Teatro Cervantes de Linares (Jaén) acogerá el próximo jueves, 29 de octubre, a las 11,30 horas, la solemne investidura de la ingeniera en Telecomunicación Nuria Oliver Ramírez como Doctora Honoris Causa de la UJA. La comitiva de doctores saldrá del Consistorio de Linares y recorrerá varias calles de la ciudad.

Según ha precisado la institución académica en una nota, será la primera vez que Linares acoja una investidura Hororis Causa de la UJA, acto que estará presidido por el Rector de la UJA, Nicolás Ruiz, y en el que el catedrático de Ingeniería Telemática Sebastián García Galán será el encargado de leer la 'laudatio' como padrino.

El Claustro de la UJA aprobó en su sesión ordinaria celebrada en julio, a propuesta del Departamento de Telecomunicación, la concesión del grado de Doctora Honoris Causa por la UJA a la ingeniera en Telecomunicación Nuria Oliver Ramírez, una de las mayores referencias mundiales en inteligencia artificial (IA) para bien común, por la "extraordinaria relevancia de sus méritos científicos, académicos y profesionales", así como por la "dimensión internacional de su trayectoria investigadora y por su decisiva contribución al avance de la IA, la interacción persona-máquina, la ciencia de datos y las tecnologías orientadas al bien social".

En contexto, Nuria Oliver (Alicante, 1970), ingeniera de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid (1988-1994) y doctora por el Massachusetts Institute of Technology (1995-2000), es una de las figuras "más eminentes a nivel global en los campos de la IA, el modelado del comportamiento humano, la computación móvil y el análisis de Big Data".

Su carrera representa una "fusión excepcional" entre la excelencia científica del más alto nivel y un "profundo compromiso ético", evidenciado a través de su liderazgo en iniciativas de 'Big Data para el Bien Social', representando la versatilidad y preparación que suponen hoy en día los estudios en Telecomunicación.

Asimismo, sus intereses de investigación incluyen la IA, la computación móvil, el análisis de datos personales y macrodatos (Big Data), el conocimiento del contexto, la monitorización de la salud, las ciencias sociales computacionales y la interacción persona-ordenador. En este sentido, mantiene una "larga trayectoria en estas disciplinas para construir sistemas inteligentes centrados en el ser humano y mejorar el mundo a través de la investigación y la innovación tecnológica".

Respecto a su trayectoria investigadora, la doctora Oliver ha ocupado puestos de "máxima responsabilidad estratégica y científica" tanto en la academia como en la industria tecnológica multinacional. Entre los múltiples premios nacionales e internacionales destacan el 'Barcelona Hypatia European Science Prize en 2023', el 'Premio Rei Jaume I' en Nuevas Tecnologías, concedido por la Fundación Premios Rei Jaume I en 2021; el 'Technical Leadership Abie Award', concedido por AnitaB.org en el marco de los Abie Awards en 2021 y la distinción con el título de Doctora Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche en 2021.

También ha sido galardonada con el premio 'Data Scientist of the Year in Europe, otorgado por la Big Data Value Association (BDVA) en Dublín en 2019; el premio 'Ingeniera del Año', concedido por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) en 2018; Premio Nacional de Informática de España --Premio 'Ángela Ruiz Robles'-- en 2016; Premio 'Ada Byron de la Universidad de Deusto a la Mujer Tecnóloga' en 2016; reconocida como la 'European Digital Woman of the Year' en 2016; premio 'Salvà i Campillo' a la profesional de la tecnología más destacada en 2015; fue nombrada 'MIT TR100 Young Innovator' por la revista MIT Technology Review en 2004.