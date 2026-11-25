Presentación de la temporada escénica del Teatro Municipal Isabel la Católica con la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; el director de Pentación Espectáculos, Jesús Cimarro; y la delegada de Fundación 'la Caixa', Patricia Maldonado. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva temporada del Teatro Municipal Isabel la Católica de la ciudad Granada, de enero a julio de 2027, tendrá un vínculo al horizonte de la ciudad al reforzar la apuesta de la candidatura a la capitalidad cultural europea 2031. Además, sus propuestas reunirán a destacados nombres del teatro nacional como Lydia Bosch, Fernando Tejero, Paloma San Basilio, María Galiana, Leonardo Sbaraglia, Luisa Martín o Fran Perea, entre otros.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el director de Pentación Espectáculos --organizador de la temporada--, Jesús Cimarro, y la delegada de la Fundación 'la Caixa' han sido los encargados de dar a conocer este miércoles el programa en rueda de prensa.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado la importancia de "seguir fortaleciendo la programación de este espacio emblemático de la ciudad y su contribución al proyecto cultural que Granada está construyendo de cara a 2031. Granada, ciudad de profundas raíces literarias y artísticas, ha encontrado siempre en las artes escénicas una forma de expresión, de diálogo y de encuentro en este lugar destacado de nuestro patrimonio cultural, el Teatro Municipal Isabel la Católica. Cada temporada, este escenario renueva su compromiso con el público y demuestra que el teatro sigue siendo imprescindible en una sociedad que necesita historias, emociones y espacios donde compartir experiencias", ha señalado.

Carazo ha valorado la calidad y diversidad de una propuesta que "permitirá disfrutar de intérpretes y producciones de primer nivel, con obras como 'Fedra', protagonizada por Lydia Bosch; 'Dulcinea', con Paloma San Basilio; 'La Saga', con Fernando Tejero; 'Calle Esperanza', con María Galiana; o 'Los días perfectos', con Leonardo Sbaraglia.

"Queremos que Granada siga siendo una ciudad donde la cultura tenga presencia durante todo el año, donde los grandes artistas encuentren un escenario y donde los ciudadanos tengan oportunidades de acercarse a propuestas de calidad. Esa es también la Granada cultural que queremos proyectar a Europa con nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031", ha añadido la regidora, que ha agradecido el trabajo de Pentación Espectáculos y la colaboración de Fundación 'la Caixa'.

Por su parte, Patricia Maldonado, en representación de Fundación 'la Caixa', ha puesto en valor la importancia de respaldar iniciativas culturales cercanas a la ciudadanía y de colaborar con instituciones y proyectos que contribuyen a ampliar las oportunidades de acceso a la cultura. "Colaborar con una programación como la del Teatro Isabel la Católica significa apoyar una cultura próxima, viva y compartida, que forma parte de la vida de la ciudad y de sus ciudadanos", ha señalado.

DE ENERO A MAYO

La organización de la temporada destaca que la propuesta del Isabel la Católica reúne una selección de espectáculos de diferentes géneros y estilos, que combina grandes textos, comedia y suspense con el objetivo de seguir acercando las artes escénicas a todos los públicos y consolidar al teatro granadino como uno de los principales espacios culturales de la ciudad.

La primera parte de la temporada contará con siete espectáculos que traerán a Granada a intérpretes como Lydia Bosch, Fernando Tejero, Paloma San Basilio, Fran Perea, María Galiana, Leonardo Sbaraglia o Dafne Fernández.

La programación arrancará del 15 al 17 de enero con 'Fedra', con Lydia Bosch al frente de un gran elenco y bajo la dirección de José María del Castillo. La producción se estrenó con gran éxito de crítica y público en la última edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida llegará a Granada para narrar la historia de uno de los grandes personajes de la mitología clásica.

Además, del 19 al 21 de febrero llegará la puesta en escena de 'La Saga', con Fernando Tejero, Tomy Aguilera y Helena Kaittani, bajo la dirección de Magüi Mira.

Marzo ofrecerá dos propuestas con Cervantes como hilo conductor: 'Dulcinea', protagonizada por Paloma San Basilio los días 5 y 6, y 'Vanitas Cervantes', con Fran Perea al frente del elenco, el 7 de marzo.

Del 9 al 11 de abril se podrá asistir a la representación de 'Calle Esperanza', con María Galiana, Javier Mora y Alberto Fraga, dirigida por Miguel Rellán.

Ya en mayo, Leonardo Sbaraglia presentará 'Los días perfectos' los días 7 y 8, y el 9 será el turno de 'Locuras paralelas', con Dafne Fernández, Sergio Mur, Diana Palazón y Fernando Andina.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL PARA EL CORPUS

Como cada año, el teatro reservará un espacio destacado para las fiestas del Corpus, con tres propuestas entre el 25 y el 30 de mayo. 'Miénteme', con Samanta Villar y Beatriz Rico en el elenco, se representará los días 25 y 26. 'Pensionistas', con Irma Soriano, Loreto Valverde y Charo Reina, llegará los días 27 y 28.

La programación especial del Corpus concluirá con la representación de 'La ratonera', de Ignasi Vidal, los días 29 y 30, con un reparto coral encabezado por Octavi Pujades.

Tras el Corpus, la actividad continuará con cuatro nuevas propuestas. Los días 18 y 19 de junio llegará 'Una madre', protagonizada por Luisa Martín junto a Samuel Viyuela, Mamen Camacho y Elisa Hipólito, y el 20 de junio Rafa Maza presentará su monólogo 'El genoma del Pavo'.

En julio, los días 9 y 10 se representará 'Nada', con Pablo Puyol en el elenco, y el 11 de julio 'Corta el cable rojo', un espectáculo de humor e improvisación, que cerrará la programación del primer semestre de 2027.

La alcaldesa ha querido reconocer expresamente el trabajo de Pentación Espectáculos y de su director, Jesús Cimarro, "cuya gestión de la programación teatral desde 2024 está contribuyendo a fortalecer la presencia de grandes producciones y compañías profesionales en nuestra ciudad".

Por su parte, el director de Pentación, Jesús Cimarro ha señalado la variedad de la propuesta artística y la presencia de grandes figuras de la escena nacional, y ha subrayado la importancia de seguir ofreciendo al público granadino espectáculos de calidad y de géneros diversos. Asimismo, ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración y a los espectadores de Granada la confianza que mantienen en la programación del teatro.

Las entradas para todos los espectáculos de la nueva temporada están disponibles en www.redentradas.com