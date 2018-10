Teresa Rodríguez afirma que a Ana de Gabriel la iban a criticar "se fuera a Venezuela o a Suiza"

Publicado 20/02/2018 11:18:31 CET

CÓRDOBA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afirmado este martes, al pedírsele opinión por la huida de la ex diputada de la CUP Anna Gabriel a Suiza para evitar responder ante la Justicia en España, que a esta dirigente independentista catalana "la iban a criticar, se fuera a Venezuela o a Suiza".

La cuestión en este asunto, según ha señalado Rodríguez en Córdoba durante un acto organizado por 'Diario Córdoba', es que "hay que hacer una España de la que nadie se quiera ir".

En este sentido y haciendo una comparación entre España y una familia, la líder de Podemos Andalucía ha asegurado que "no se puede retener a alguien por la fuerza" y, por eso, hay que "aspirar a un proceso" que permita que "todos nos sintamos cómodos", pues "la supervivencia del proyecto común pasa por el diálogo y el consentimiento", para que así "queramos vivir juntos", razón por la que "no podemos obligar a los catalanes a que pasen por la piedra de renunciar a sus aspiraciones".

Además, según ha argumentado Teresa Rodríguez, "lo de romper España tiene muchas lecturas", pues, a su juicio, "han roto este país quienes han hecho que crezca la desigualdad y que el diez por ciento tengan más del 50 por ciento de la riqueza", preguntándose entonces si "¿eso no es romper el país?" y afirmando, a la vez, que "hay que ser patriotas también con las cosas de comer".

En cuanto a si puede haber más territorios en España que quieran demandar también la independencia, la coordinadora de Podemos Andalucía no cree que haya "nadie que esté planteando la independencia de España", desde Andalucía, "ni en el resto del Estado", pero en Cataluña "se veía venir" la voluntad de "replantearse su relación con el resto del Estado" y, en su opinión, si se hubiera apostado por un modelo de Estado federal "no se habría llegado a esto", de ahí la necesidad de trabajar por "un modelo federal donde todo el mundo esté cómodo, y eso no llevará a que todo el mundo vaya a demandar un referéndum" para independizarse de España, porque "eso no es real".