Teresa Rodríguez critica que el Presupuesto 2023 no responde a la inflación ni a la "incertidumbre" y "no es social"

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha expresado este miércoles el rechazo de su grupo al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2023 aprobado por el Gobierno del PP-A, desde una "discrepancia en el diagnóstico" del que parte la Junta para su elaboración como "premisa clave" para justificar la enmienda a la totalidad que su formación ha presentado contra dichas cuentas, que, según ha criticado, no ofrecen una respuesta al actual contexto de elevada inflación e "incertidumbre", así como porque, en contra de lo que defiende el Ejecutivo de Juanma Moreno, "no son unos Presupuestos sociales".

Son ideas que Teresa Rodríguez ha trasladado durante su intervención en el debate de totalidad del proyecto de Presupuestos andaluces para 2023 que se sustancia este miércoles en el Parlamento autonómico, que ha comenzado subrayando que Adelante Andalucía entiende que existen "tres problemas que deberían ser la pauta en la elaboración presupuestaria" que no se encuentran en las cuentas diseñadas por el Gobierno del PP-A.

El primero de esos problemas, según ha abundado, es el de la inflación, que es previa incluso a la guerra de Ucrania, según ha advertido, porque ya antes del inicio de la invasión rusa de aquel país se daba un "problema de encarecimiento de materias primas".

Teresa Rodríguez ha señalado que Andalucía sufre "de manera particular" la inflación porque su economía es "altamente dependiente" de un sector como el turismo que genera inflación por sí mismo, según ha apuntado antes de incidir en que el proyecto de Presupuesto de 2023 no aporta "respuestas claras para salvaguardar a la ciudadanía de los efectos" de la subida de precios.

De igual modo, la portavoz de Adelante ha considerado que estas cuentas no responden bien a la "incertidumbre" actual, partiendo de la base de que "puede haber una recesión a principios del año que viene", y que "en este escenario Andalucía no navega por las mejores aguas", con una renta per cápita inferior a la media tanto de la Unión Europea como del conjunto de España, según ha advertido.

"TRES CRISIS" EN UNA DÉCADA

Además, Teresa Rodríguez ha subrayado que en la última década se han sucedido "tres crisis", desde la "inmobiliaria" de 2008 a la actual derivada de la guerra en Ucrania pasando por la de la pandemia de Covid-19 que estalló en 2020, todo lo cual es "una lluvia sobre mojado que provoca que en Andalucía nos haya dolido más en términos de sufrimiento social", según ha avisado.

La representante del grupo Mixto ha enumerado a lo largo de su intervención distintos parámetros económicos para cuestionar la buena marcha de la economía andaluza, y así ha criticado que, pese a que desde la Junta "presumen de las cifras de desempleo, hay un dato muy claro", y es que "desde que gobiernan" los 'populares', Andalucía tiene "dos puntos porcentuales más de desempleados" respecto a la media de España, y concentra "en torno a un 28%" de los parados del país, algo que atribuye a la "no política económica" del Gobierno andaluz.

También ha señalado que los afiliados a la Seguridad Social crecen en esta comunidad "menos que la media de España", así como que la inversión extranjera "se ha reducido" en Andalucía bajo el gobierno del PP-A, y hay "más de 20.000 empresas menos cotizando" en esta región respecto a diciembre de 2018, el mes previo a la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta, y al hilo de ese dato se ha preguntado "dónde están" los inversores que podrían venir a Andalucía a crear empresas atraídos por las rebajas de impuestos.

Además, ha alertado de que se ha "roto el ascensor social" tras las tres crisis citadas, y frente a ello ha reivindicado las "políticas de renta y de lucha contra la pobreza y exclusión" como "necesarias". De igual modo, ha sostenido que "no es verdad que bajando los impuestos a grandes fortunas se recaude más", y al respecto ha llamado la atención acerca de que, en este año 2022, "Andalucía tiene la peor recaudación de todas las comunidades autónomas por impuestos directos".

La portavoz de Adelante ha lamentado también la "falta de una apuesta" de la Junta "por un desarrollo endógeno, una economía social, por una soberanía económica" de Andalucía, así como ha reprochado al Gobierno del PP-A su "modelo económico fiscal pasivo regresivo".

No obstante, sí se ha mostrado de acuerdo con la reclamación de la Junta de un "fondo transitorio de nivelación" para Andalucía mientras se reforma el modelo de financiación autonómica, pero ha apostillado que así se debe reclamar "gobierne quien gobierne" en España, y "con propuestas concretas, con claridad, no utilizándolo solamente como arma arrojadiza, porque nos va la vida en ello", ha remarcado.

PRESUPUESTOS "CONSERVADORES" EN INVERSIÓN

Teresa Rodríguez ha tildado además de "conservadores en materia inversora" estos Presupuestos, y ha afeado al Gobierno andaluz que haya demostrado "no ser capaz de ejecutar ingresos extraordinarios", y al respecto ha criticado que la Junta "ha devuelto 376 millones de euros para pymes y autónomos al Gobierno de España por su no ejecución". Al hilo, ha aseverado que "no se puede reclamar la autonomía para renunciar a ella, para dilapidar la autonomía financiera" de Andalucía.

De igual modo, ha acusado al Ejecutivo de Juanma Moreno de tener una "nula política económica, más allá del 'laissez faire'", del 'dejar hacer' al mercado, y ha argumentado que Adelante también quiere desde el Parlamento "devolver" los Presupuestos diseñados por la Junta al Consejo de Gobierno "porque no es verdad que son sociales", ya que "el gasto social crece menos que la inflación prevista para todo el periodo", y además "pierde peso" en el global de las cuentas.

Finalmente, Teresa Rodríguez también ha criticado el "aumento de externalizaciones y privatizaciones" en servicios públicos y la "apuesta por la Formación Profesional privada", así como ha aludido a las listas de espera en dependencia y a la cooperación al desarrollo por seguir siendo la "gran maltratada" de los Presupuestos andaluces.

RÉPLICA DE LA CONSEJERA

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha justificado la bajada de impuestos en la comunidad porque se genera actividad económica y se recauda más, con más contribuyentes. "Tiene toda la lógica del mundo", ha apuntado la consejera.

En su turno de réplica a Rodríguez, la consejera ha calificado de "obsoleto" el impuesto de patrimonio, que se ha eliminado en la práctica en Andalucía, y ha preguntado a la portavoz de Adelante Andalucía si cree que todos los países de la Unión Europea están equivocados cuando han eliminado ese impuesto.