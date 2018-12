Teresa Rodríguez y Maíllo, la complicidad llevada a la campaña electoral como herramienta para ganar Andalucía

Actualizado 27/11/2018 11:34:56 CET

Europa Press comparte 24 horas con los candidatos de Adelante Andalucía en su caravana electoral

SEVILLA, 27 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ángel Fernández) -

Alegría, compañía y complicidad son las tres palabras con las que el tándem que compone la cabeza visible de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, como candidata a presidir la Junta, y Antonio Maíllo, como número dos de la confluencia, definen la campaña que está desarrollando su apuesta política de cara a las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre.

"Está siendo una campaña de disfrutar, de buen ambiente e ilusión en la que la alegría hace que el cansancio sea menos aunque las horas pesan", ha explicado Maíllo durante la jornada de campaña que ha compartido con Europa Press en el autobús que desplaza a la confluencia durante todo el periplo electoral. Adelante Andalucía recorre la comunidad con dos autobuses, uno grande serigrafiado con el cartel de la campaña, en el que viajan los periodistas que les acompañan, y otro más pequeño para los líderes y sus equipos.

Concretamente, la charla se desarrolla en la novena jornada electoral, viajando de Granada a Sevilla, donde el destino será el acto central que ha organizado Adelante Andalucía en el ecuador de la campaña, con la esperada irrupción de los dos primeros espada de Podemos e IU, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, en el escenario electoral, y todo tras un considerable madrugón para llegar en punto a la cita.

Maíllo comenta que la campaña está siendo "muy emocional" y que esto es algo que les ayuda a "aligerar el peso" de tanto trajín. Y Rodríguez coincide plenamente con él, como casi siempre que declaran juntos: "Está siendo una buena campaña, no está habiendo ningún problema, con una convivencia agradable y la primera vez que los dos equipos --por Podemos e IULV-CA-- trabajan juntos bajo tanta presión".

No obstante, y dado su avanzado embarazo, reconoce que a pesar de que el trabajo cada día está más coordinado y se nota el rodaje, "las horas pesan" estando tanto tiempo fuera de casa. Además, "se gastan muchas energías en las intervenciones", algo que no piensa dejar de hacer porque "no hay nada seguro" hasta el 2D.

CUIDADO CON LA DIETA DE CANDIDATOS "EMBARAZADOS"

"El embarazo influye, lo estoy disfrutando mucho durante la campaña, no es lo mismo hacerlo sin estar embarazada, porque tienes diez kilos más y las hormonas se notan", ha señalado la candidata, que en ese estado vive con más intensidad las emociones, "en las intervenciones aumenta la implicación emocional y las alegrías también son más grandes".

Y a pesar de las dificultades por el desajuste entre tanto viaje y acto público, ambos procuran ser muy cuidadosos con la comida e intentan mantener una dieta sana, ella por su futura maternidad y él tras haber superado un cáncer de estómago. "Para eso estamos los dos embarazados", bromean.

Alegría es como definiría Maíllo la campaña que está viviendo bajo el paraguas de Adelante Andalucía, las primeras autonómicas que caen a un mes del invierno y en las que está notando que "la alegría es creciente". Y para Rodríguez es la compañía lo que resume este periodo, en el que dice sentirse más respalda "en todos los sentidos" que en las autonómicas del 2015, las primeras en las que aspiró a liderar la Junta.

La candidata hace hincapié en que es un gusto compartir responsabilidad con Maíllo, en que la campaña está siendo más solidaria y que ambos se apoyan muchísmo el uno al otro y se hacen de contrapeso: "Antonio no tiene ningún día malo pero si yo tengo alguno de bajón, me levanta el ánimo".

Y esto nos lleva otra vez a la complicidad, la que mantienen ambos dirigentes, la que se ha fraguado entre las formaciones que conforman la confluencia y la complicidad que buscan en el elector para ganar apoyos en las urnas.

"Nuestra complicidad es real y eso se proyecta en un haber político que es positivo", ha sostenido Maíllo, que apunta que su gran fortaleza surge de la convicción política de construir un espacio de unidad "que identifica a mucha gente por la expectativa ilusionante de tener una alternativa" cuando, como insisten en cada ocasión que pueden, "no hay nada decidido".

No parar en casa y tener a los medios revoloteando alrededor a cada instante es otra de las particularidades de estos 15 días de campaña aunque al final, como explica Teresa Rodríguez, te acostumbras "porque también convives con los compañeros que se dedican a grabar y en estos días se tejen muchas complicidades, entre nuestros equipos pero también con la prensa, y al final se te olvida que detrás de la cámara está la retransmisión". "Estamos todos juntos compartiendo la experiencia y eso nos hace más fuertes y que nos complementemos", añade.

SIN EGOS NI VANIDADES

Una de las singularidades que está marcando la campaña de Adelante Andalucía es su portavocía coral en cada acto público que protagonizan, entre los dos líderes, los candidatos provinciales y los 'pilares' de la confluencia, como se refieren en cada mitin a las portavoces de las dos fuerzas de corte andalucista que conforman Adelante Andalucía, Pilar González por Primavera Andaluza y Pilar Távora por Izquierda Andalucista.

Pero el cómo o el orden de intervenciones es algo que trasciende a su campo de influencia, eso lo decide el equipo de prensa, "nosotros somos unos mandados", explica Maíllo, a lo que Rodríguez remacha: "No hay ninguna rivalidad, somos compañeros".

"No es fácil gestionar el sentimiento de egos heridos en política pero nosotros no tenemos ese problema", añade el dirigente de IU, mientras que la candidata apunta que aunque lo habitual es que el político se preste a la vanidad, "no es nuestro caso". De hecho ambos, profesores de Secundaria, reiteran casi a diario que su intervención en política es vocacional, de servicio público, y que volverán a las aulas cuando se agote su periodo.

Preguntado por qué autocrítica se harían a sí mismos en pleno ecuador de la campaña, y tras un silencio en el que se lo piensan, Maíllo incide en que tiene la sensación de no atender como merece a la gente que espera fuera de los actos, a la par que Rodríguez lamenta el poco tiempo que tienen a veces para reunirse con los colectivos con los que se citan, "y eso puede dejar la sensación de que es un paripé cuando no es así. Merecen más tiempo".

Sobre las otras tres caravanas con las que compiten, la candidata reconoce que no las sigue al dedillo pero sí están pendientes de sus mensajes, lo que les lleva a advertir que en el PSOE-A, en el PP-A y en Cs ven "mucho vacío de propuestas". "Nosotros hacemos propuestas lo primero y luego el debate político, ellos hacen una metacampaña", añade antes de incidir en que mientras ellos ahora hablan de pactos porque parece que han dejado un poco de hablar de Cataluña, "en Adelante Andalucía tenemos que aprovechar el tiempo para explicar nuestro proyecto, que queda una semana".

Y así, los últimos días antes del 2D, esperan continuar con la "línea ascendente" que creen que está caracterizando su campaña, así como se centrarán en movilizar a sus cuadros para que les ayuden a sumar a más gente todavía. "Tenemos que afinar muy bien el mensaje y su transmisión, que sea de complicidad y de búsqueda de compromiso", explica Maíllo antes de subrayar que esta es "una semana muy importante y no vamos a abandonar la batalla hasta el último día".

"Esta semana tenemos que establecer complicidad y emoción", ha zanjado apenas una hora antes de llegar a Sevilla, donde varios miles de personas les esperaban en Fibes ondeando banderas de Adelante Andalucía y aclamando a Teresa Rodríguez como futura presidenta de la Junta.

