Teresa Rodríguez pide más fondos pero rechaza el "victimismo" de Moreno por el reparto cuando "el PP votó a favor"

SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha defendido que Andalucía debería recibir más fondos de los repartidos por el Covid por parte del Gobierno central, si bien ha censurado la "falta de coherencia" y el "victimismo" del que, a su juicio, hace gala el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por criticar el reparto cuando "los diputados andaluces del PP en el Congreso votaron a favor" del mismo.

En rueda de prensa, Rodríguez ha defendido que "es necesario que desde Andalucía se levante una voz clara por una mejora de los recursos que se envían" pues opina que desde una perspectiva de salud amplia, "la crisis sanitaria tendrá consecuencias económicas vinculadas a la salud, una sociedad más desigual y más afectada por el desempleo" y, por eso, cree que en el reparto de fondos "se debería haber tenido más en cuenta la situación socioeconómica de Andalucía y el impacto que aquí tendrá la crisis, así como el número de habitantes". "Defendemos siempre ese criterio gobierne quien gobierne", ha asegurado.

Por contra, ha censurado el "victimismo" de Moreno "mientras el PP vota a favor de esta distribución de fondos". "El PP-A y Cs demuestran que les importa más Madrid que Andalucía", ha advertido la líder andaluza.

Por eso, cree que "huelga el victimismo de Despeñaperros para abajo y luego, en Madrid, no llevar la voz de Andalucía adonde se toman las decisiones". "Echamos de menos una voz andaluza en el Congreso que defienda los intereses de esta tierra porque ni el PP ni Cs lo harán, ambos votaron a favor del reparto de estos fondos que colocan a Andalucía en penúltimo lugar de fondos por habitantes", ha lamentado.

Adelante cree que en el reparto de fondos se tendría que tener en cuenta que Andalucía está infrafinanciada y la situación socioeconómica de la que parte para afrontar la crisis del Covid. No obstante, avisa de que piden más fondos para Andalucía "pero no para financiar los regalos fiscales de Moreno" porque, ha subrayado, "no se puede con una mano pedir dinero y con la otra hacer regalos a la minoría de Andalucía".

Ha insistido que siempre defenderán los intereses de Andalucía por encima de los intereses de las organizaciones que gobiernen, en este caso, en el Ejecutivo central, haciendo hincapié en la "falta de credibilidad y coherencia" de Moreno cuando "el PP en el Congreso ha refrendado reparto".