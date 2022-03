Teresa Rodríguez pide a Moreno que se "comprometa" ya públicamente a que Vox "no entrará" en el Gobierno andaluz

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía y diputada no adscrita en el Parlamento, Teresa Rodríguez, ha pedido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se comprometa públicamente y antes de la celebración de las elecciones autonómicas a que la "extrema derecha" de Vox "no entrará en el Gobierno andaluz".

En rueda de prensa, Teresa Rodríguez ha criticado que, tras lo ocurrido en Castilla y León, donde el PP ha aceptado la entrada de Vox en el Gobierno autonómico, Moreno no haya dicho de forma "clara" si va dar a la "extrema derecha racista, homófoba, misógina y contraria a los avances conseguidos" la posibilidad de "coger el bolígrafo" del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

"Los andaluces tienen derecho a saberlo antes de convocar elecciones", según ha indicado Rodríguez, para quien sería "infame" convocar las elecciones en un "momento estratégico en el que no podamos ver las consecuencias de meter a la extrema derecha en el Gobierno".

Ha insistido en que Moreno tiene que decir ya si se compromete de "verdad con ese centro moderado" del que suele hablar y que, en consecuencia, no va a darle "el Gobierno andaluz a la extrema derecha".

En su opinión, el congreso nacional del PP que se celebrará el primer fin de semana de abril en Sevilla podría ser una buena "oportunidad" para asumir ese compromiso, y ha insistido en que los andaluces son los que tienen que tener la "tranquilidad de que va a haber cierto consenso a la hora de aislar las políticas reaccionarias de la gestión del Gobierno andaluz".

Ha indicado que en materia económica, sabemos que PP y Vox, están "totalmente de acuerdo", pero en lo que respecta a las libertades públicas, a la defensa de derechos y a las conquistas en materia de igualdad debe haber un consenso a "la hora de no permitir que la extrema derecha toque poder en Andalucía".

De otro lado, Rodríguez ha calificado de "ridícula" la pretensión de la diputada nacional de Vox y posible candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, "de hacerse pasar por andaluza" sin serlo y se ha referido al hecho de que apareciera vestida de flamenca en una fotografía en su cuenta en Twitter.

"Le reprocho que nos falte al respecto, si se quiere poner un traje de flamenca es estupendo, pero no que se pretenda andaluza, porque no lo es", según ha indicado Teresa Rodríguez, quien ha señalado que no pasa nada porque alguien que venga de fuera se presente a las elecciones andaluzas, pero lo que no debe hacer es una "apropiación cultural con fines electoralistas porque es muy feo". "Hay que ser ante todo honesto con la gente a la que se pide el voto", ha apuntado.



INCREMENTO DEL GASTO DE DEFENSA

Por otra parte, la dirigente de Adelante Andalucía ha considerado un "error" y una "pésima noticia" que el Gobierno central anuncie un aumento del gasto en defensa. "No puede ser que la solución sea la compra y fabricar más armas, sino que hay que apostar por medidas pacifistas", según Rodríguez, quien ha añadido que el gasto militar es un "lastre para el desarrollo de los pueblos".

"Presumir de que se va a aumentar ese lastre para la economía pública es una incongruencia por parte de un Gobierno que se dice socialista y de izquierdas", según ha indicado Teresa Rodríguez, quien ha recalcado que esa escalada armamentística "no beneficia a nadie, puesto que supone un gasto brutal por parte de los estados que no tiene nada que ver con bienestar". Ante cualquier guerra, según ha dicho, la apuesta debe ser una "salida pacífica, la negociación, la diplomacia, las sanciones y la acogida de refugiados".