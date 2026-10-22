Toni Martín (PP-A) sobre la suspensión de la 'ley de nietos': "Lo han tumbado porque era un pucherazo evidente"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha defendido la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto en las próximas elecciones generales para los nacionalizados por la 'ley de nietos' que no demuestren que son descendientes de exiliados.

"Han puesto ustedes a funcionar a todas las instituciones y no ha podido ser. Se lo han tumbado porque era un pucherazo evidente", ha afirmado este jueves durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz.

En esta línea, ha afeado al PSOE su "relato electoral" acerca de la vivienda a la par que ha señalado la vinculación de miembros del partido con "fondos buitres", recordando el caso de la exportavoz nacional, Montse Mínguez. "Debe ser que ha estado ocho años en la inopia inmobiliaria. De pronto se inventa esto", ha señalado.

Asimismo, el portavoz del grupo popular ha puesto el foco en la aprobación de unos nuevos presupuestos frente a la "Andalucía tétrica que la oposición tiene en su cabeza". "Andalucía necesita unos presupuestos que están dirigidos a la Andalucía real, de verdad, la que mira el futuro con ilusión y con optimismo y con ambición y no la Andalucía de las peleas y los gritos que representan estos señores tan antiguos", ha remarcado.

En su respuesta, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto en valor su gestión al frente del ejecutivo autonómico en contraposición con el papel del Gobierno central al que ha señalado por "no tratar igual a los andaluces que al resto de españoles".

"Lo que mejoraría notablemente el bienestar de los andaluces es que hubiera un Gobierno en España que tratara a los andaluces de manera igual que al resto de los españoles", ha señalado este jueves durante una intervención en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento.

Frente a esta gestión del ejecutivo central, ha recordado al PSOE-A que "han perdido cinco elecciones consecutivas en Andalucía". "Fíjese ustedes si los andaluces han tomado conciencia de ese maltrato", ha puntualizado.

Moreno ha destacado la presentación de la próxima semana de los presupuestos autonómicos para 2027. "Podemos decir que los andaluces, a partir del 1 de enero, tendrán unos presupuestos que garantizarán su sanidad, su educación, sus servicios sociales, la actividad económica, las infraestructuras. En definitiva, todo ese esfuerzo que ellos han hecho durante un año se los devolvemos en servicios públicos", ha remarcado.

"Contribuimos también al avance del bienestar de los andaluces cuando apoyamos a las familias con nuestra octava bajada de impuestos, porque esto sí lo hacemos nosotros. Nos sentimos muy orgullosos de que los andaluces tengan más dinero en sus bolsillos y menos en la gestión administrativa", ha subrayado Moreno que ha cifrado en 2.100 millones de euros el ahorro de las familias andaluzas con su "octava rebaja de impuestos".