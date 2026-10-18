Toni Valero (IU) se marca "revalidar escaños" en Andalucía el 29N y lamenta que Podemos "no haya hecho caso a la calle"

El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y candidato de IU en el Frente Amplio, Toni Valero, se ha marcado "como mínimo" repetir revalidad los seis escaños de la coalición en Andalucía en las elecciones 2023 de cara a los próximos comicios generales del 29 de noviembre.

"Andalucía, para cambiar este país, tiene ahora que empujar, que arremangarse y que poner muchos escaños de Frente Amplio por Andalucía en el Congreso de los Diputados para que haya una llave, donde Andalucía juega su papel y en donde este país no retrocede cincuenta años", ha señalado este domingo en una entrevista en la Cadena Ser.

Valero ha defendido que la coalición de Frente Amplio, en la que no está integrada Podemos y Adelante Andalucía, "está impulsada por el interés de la gente, anteponiendo sus intereses a cualquier otro".

"Lamentablemente Podemos no ha querido hacer caso a la voz de la calle, no ha querido responder a lo que nos pedían todos. Ellos tendrán que responder. Pero para nosotros eso ya es pasado, nosotros ya estamos en campaña, y de lo que queremos hablar es de los problemas de la gente", ha subrayado.

Sobre el acuerdo con el PSOE para concurrir unidos en el Senado en todas las provincias andaluzas, salvo Sevilla, Valero ha asegurado que "ha sido fruto de una demanda de una plataforma ciudadana" con el objetivo de "no regalar a la derecha y la extrema derecha" la Cámara Alta.

"El Senado ha estado secuestrado y podía estar más secuestrado todavía en la próxima legislatura, si no se hacían determinadas alianzas que nos ha pedido la gente", ha señalado.

"Yo creo que estamos en unas elecciones en las cuales podemos decir que este país se sitúa en una encrucijada, en la que podemos retroceder cincuenta años o dar avances democráticos y sociales. Donde las capas populares andaluzas estén en el centro de la política, van a evidenciar que se necesita un proyecto de país y un proyecto en el que Andalucía sea protagonista", ha manifestado.