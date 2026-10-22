Toni Valero (IU) pide al Gobierno que "active cuanto antes" el mecanismo de regulación de oferta para campaña del aceite

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha pedido este jueves al Ministerio de Agricultura que "active cuanto antes" el mecanismo de regulación de la oferta para la campaña 2026-2027 del aceite de oliva.

"Los olivareros están con el agua al cuello. El Ministerio de Agricultura tiene que actuar y tiene que hacerlo ya. No podemos permitir que agricultoras y agricultores profesionales sigan vendiendo el aceite por debajo de lo que cuesta producirlo", ha señalado en un audio remitido a los medios.

En esta línea, ha advertido de las consecuencias para las "miles de familias que viven del olivar" y sobre la posible "pérdida de empleo y población en el mundo rural".

"Mientras los agricultores profesionales hacen malabares para llegar a fin de mes, las grandes distribuidoras concentran buena parte del poder y beneficio de la cadena alimentaria. Hay que conseguir un reparto más justo del valor del aceite. Quien trabaja la tierra tiene derecho a cobrar un precio digno por su trabajo", ha reafirmado.

Asimismo, ha defendido que las medidas de regulación "también pueden beneficiar a los consumidores". "Un mercado más equilibrado puede ayudar a evitar esas subidas y bajadas tan bruscas y contribuir a que haya aceite disponible cuando las cosechas sean malas", ha subrayado.

"No se trata de encarecer el aceite, sino de evitar que los desequilibrios de hoy pongan en riesgo el futuro del sector. Por eso le pedimos al Ministerio que publique la norma y active esta herramienta cuanto antes, con proporcionalidad y transparencia", ha aseverado.