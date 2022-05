Torralbo celebra su victoria y asegura que en su mandato en la UCO va a contar "con toda la comunidad universitaria"

CÓRDOBA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El ganador de las elecciones al rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha celebrado este jueves su victoria y ha asegurado que en su mandato va a contar "con toda la comunidad universitaria sin dejar a nadie atrás".

Así lo ha afirmado en un audio remitido a los medios, donde ha señalado que se encuentra "muy contento" con el resultado, con el grupo y "la ilusión que hemos generado".

"A partir de mañana toca pensar en lo que viene y para ello voy a contar con toda la comunidad universitaria. En la inteligencia colectiva de toda la universidad no se puede perder ni una sola persona que quiera aportar. No vamos a dejar a nadie atrás. Lo he dicho en campaña y lo mantengo ahora", ha manifestado Torralbo.

Asimismo, ha destacado que en estas elecciones la UCO "ha apostado por el cambio" y que el primer reto, cuando tome posesión, serán "los procedimientos de personal de administración y servicios" para "tomar conocimiento" de estos y "darles un impulso".

"Están demandando una atención que no se ha tenido", ha argumentado, tras concluir que "tenemos mucho que celebrar con todo el equipo".