Toscano llama a evitar un gobierno andaluz de PP y Vox con un entendimiento PSOE-Cs donde sea "secundario" quién presida

El presidente del Comité Federal del PSOE y uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez en el PSOE andaluz, Francisco Toscano, ha abogado este miércoles por evitar un posible Gobierno de PP y Vox en la Junta de Andalucía mediante un entendimiento del PSOE-A y Ciudadanos (Cs) donde, "si eso al final pasa por que se discuta la figura de la Presidencia" de ese ejecutivo --si ésta recae en el partido naranja o sigue en manos socialistas--, eso sea "algo secundario".

Así lo ha apuntado el también alcalde de Dos Hermanas (Sevilla) en una entrevista en Antena 3 TV recogida por Europa Press en la que Toscano ha subrayado que los socialistas y Cs han estado "casi cuatro años gobernando juntos" en Andalucía, y al respecto se ha preguntado que, "si hemos sido capaces de entendernos más de tres años sobre cuatro, por qué no va a ser posible que nos volvamos a entender".

"Y si eso al final pasa por que se discuta la figura de la Presidencia, es algo secundario a todo lo que se está jugando", ha apuntado Toscano, que, no obstante, ha aclarado que él va a "defender" que su "compañera" de partido, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "sea de nuevo la presidenta de la Junta, pero si eso no es posible, la alternativa no puede ser que permitamos que gobierne el PP con Vox y que Ciudadanos gire a la derecha", ha continuado.

En esa línea, Toscano ha considerado que, en "momentos difíciles como éstos" para el PSOE, "hay que ser solidarios y hay que asumir la responsabilidad colectivamente de lo que ha ocurrido", y en relación a Susana Díaz ha abogado por darle "un margen de confianza en ella como presidenta y líder del partido en Andalucía, y confiar en que agote, hasta el último momento, primero la posibilidad de que siga gobernando y, de no ser así, con generosidad del partido, no sólo de ella, se busquen fórmulas que no sea pasar por que llevemos al poder a la derecha", que es "el PP junto con Vox, que está en estos momentos disputándose ese espacio".

Según ha insistido, "en estos momentos, después de las elecciones de Andalucía, se está debatiendo si se configura una derecha en torno al PP con la muleta de Vox y Ciudadanos, o Ciudadanos es capaz de ser independiente de todo ese movimiento y hacer una derecha de centro, que es también lo que necesita Europa".

"RESPONSABILIDAD" COLECTIVA DEL PSOE

Para Toscano, el PSOE tiene "una responsabilidad que asumir colectivamente", por parte de "todos los militantes y el conjunto del partido", que es la de "tratar de evitar que haya un giro a la derecha que pase por PP y Vox, y si Ciudadanos no se da cuenta, podemos tener la satisfacción de decir que se le quita la careta a todo el mundo", ha agregado.

En relación al resultado logrado por Vox en los comicios autonómicos del pasado domingo --traducido en doce escaños en el Parlamento andaluz, donde no tenía representación--, Toscano ha señalado que existe "una desafección a la política y los partidos tradicionales que hay que recuperar", de forma que "hay gente que se refugia en lo nuevo, como Ciudadanos, que es una incógnita porque no tiene experiencia de gobierno, o en una nueva formación como Vox que está a la derecha de la derecha", pero que "para mucha gente es algo nuevo y han concentrado allí su esperanza".

Así, el presidente del Comité Federal del PSOE ha considerado que "lo primero que hay que analizar" del resultado electoral del domingo es que "un millón de votantes que tradicionalmente votaban al PSOE, al PP o a la coalición de Podemos-IU, han dejado de hacerlo" por "una desafección de nuestros votantes de los partidos que tienen responsabilidad de gobierno en algún ámbito", y que se han repartido entre Cs y Vox, o que "se han quedado en casa".

En esa línea, ha aseverado que "no se puede simplificar el fenómeno con decir que no hemos sido capaces de movilizar al electorado" y que éste "se ha quedado en la abstención", de modo que "los partidos tradicionales, y desde luego el mío, tenemos que ver colectivamente qué ha ocurrido y recuperar la confianza de nuestro electorado".

Toscano ha apuntado que a esto se unen "unos años muy difíciles que ha vivido todo el mundo, donde mantener determinados servicios públicos y necesidades de la población ya requería un esfuerzo, y no digamos ya mejorarla, que era casi imposible".

El alcalde de Dos Hermanas ha argumentado que "a los políticos nos cuesta siempre mucho trabajo asumir las responsabilidades", y Susana Díaz "es una gran política y busca justificar la situación", si bien "habría que hacer un análisis más profundo que además no es de ahora".

EL ADELANTO ELECTORAL, UN "ERROR DE CÁLCULO"

Y es que, según ha agregado a renglón seguido, "hace cerca de cuatro años también se adelantaron las elecciones" en Andalucía "temiendo al fenómeno de Podemos, y lo que hicimos de alguna manera fue consolidarlo y ponerlo en la parrilla de salida para otras elecciones", que es lo que, en su opinión, "va a pasar con Vox, que, de estar en la nada, en las próximas elecciones ya lo hemos consolidado como un partido más".

Toscano ha apuntado que "posiblemente" Díaz "no ha querido hacer ni una cosa ni la otra, sino anticipar las elecciones para consolidar la influencia del PSOE y que ella y el partido salieran triunfantes, pero ha sido un error de cálculo de ella, de quien la haya aconsejado, que tenemos que asumir todos, igual que asumimos la victoria", ha abundado.

En todo caso, el dirigente socialista ha subrayado que, aunque el PSOE-A ha perdido "400.000 votos", en proporción ha perdido menos que el PP-A, que se ha dejado "más de 300.000 votos partiendo de una base de un millón" de las anteriores elecciones autonómicas, de ahí que considere que los resultados son "paradójicos", porque "no tiene sentido" que ahora se vea al PP-A "como el eje sobre el que tiene que girar toda Andalucía", según ha opinado.

Finalmente, Toscano ha defendido la figura de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, y ha abogado en darle "un depósito de confianza", de forma que cree que "la ecuanimidad será lo que finalmente se imponga" en este asunto.