Un total de 139 estudiantes ciegos y con discapacidad visual afrontan su vuelta al cole en Córdoba

CÓRDOBA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha puesto de manifiesto este viernes que un total de 139 estudiantes ciegos y con discapacidad visual grave afrontan estos días en Córdoba su vuelta al cole. Son parte de los estudiantes ciegos y con discapacidad visual de toda España que inician este curso 2022-2023, en el que una de las claves es el comienzo de la implantación de la Lomloe, la nueva ley de educación, en los cursos impares de Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado básico.

Tal y como ha indicado la ONCE en una nota, el preámbulo de dicha ley afirma que las medidas que establece tienen como objetivo último reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, "haciendo efectivo el derecho a la educación inclusiva como derecho humano para todas las personas, reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008".

Asimismo, la educación de calidad inclusiva y para todos figura en el número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Un derecho por el que la ONCE ha trabajado desde los inicios de la Organización y que está presente en toda la labor que lleva a cabo en materia de educación.

El Equipo Específico de Atención Educativa a la discapacidad visual de la ONCE en Córdoba presta un apoyo personalizado a los alumnos en sus centros educativos ordinarios, en base a los convenios de colaboración entre la ONCE y las diferentes administraciones educativas.

Estos equipos están formados un total de once maestros y maestras itinerantes, de los que cuatro pertenecen a la ONCE y siete los aportan la Junta de Andalucía. Los cursos pasados condicionados por la pandemia han supuesto un reto para adaptarse a un gran cambio metodológico, por lo que la ONCE ha intensificado su esfuerzo en formación en competencias digitales para este profesorado.

La tarea de los maestros y maestras que integran los Equipos Específicos de Atención Educativa consiste en valorar al alumnado y elaborar una propuesta de intervención aplicada individualmente. Esto requiere la coordinación con otros profesionales, además de los docentes, tanto pertenecientes a la ONCE.

En función de las necesidades del alumnado, la atención prestada puede variar desde el seguimiento, asesoramiento y orientación al centro donde se escolarice el estudiante hasta una intervención directa con el alumnado para garantizar su inclusión dentro y fuera del aula.

Durante este curso 2022-2023, los 140 alumnos ciegos y con discapacidad visual en Córdoba, entre los que se incluye el alumnado con sordoceguera u otras discapacidades asociadas a la visual, se reparten, por nivel educativo, de la siguiente manera: 14 escolares participan en la Educación Infantil; 25 están escolarizados en Educación Primaria; 14 han llegado a la Educación Secundaria Obligatoria; 43 realizan Formación Básica Obligatoria; ocho cursan Bachillerato; 13 se preparan en la Formación Profesional; otros 13 se enfrentan a la Universidad; y el resto están inscritos en otro tipo de enseñanzas.